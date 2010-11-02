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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:08

zhertovskiy

Надбавка 1% надається при автоматичному подовженні вкладів “Стандарт” та “Стандарт строковий” в національній валюті на строки 6 та 12 міс. Автоматичне продовження - це продовження на новий строк, яке здійснюється банком самостійно в автоматичному режимі. Якщо після закінчення строку клієнт зніме частину або всю суму, автоматичне продовження не проводиться. При продовженні вкладу по закінченню терміну на Строковий депозит з більшим терміном діє така ж надбавка, як для автоматичного продовження на той же термін.

офінфа
https://a-bank.com.ua/deposits

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:15

greenozon
+ Никогда не листал вниз. :oops:
Еще там же: При оформленні вкладу “Стандарт” чи “Стандарт Строковий” на суму від 150 000 грн строком на 6 та 12 місяців діє надбавка + 0,5% річних А не 1%
Оставляем столбики лонгироваться. :D
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:19

За оформление в А24 уже не добавляют 1% к ставке?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:24

Универсальную Gold не отбирают после окончания депозита? Т.е. она остается до конца срока действия, даже если вкладов уже нет?
sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:24

  Ferlakur написав:За оформление в А24 уже не добавляют 1% к ставке?

Похоже, что нет.
23.12.18 оформлял новые: год-17,5 6мес-17.2
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:25

  sola написав:Универсальную Gold не отбирают после окончания депозита? Т.е. она остается до конца срока действия, даже если вкладов уже нет?

лимит могут порезать. карту нет.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:33

  sola написав:Универсальную Gold не отбирают после окончания депозита? Т.е. она остается до конца срока действия, даже если вкладов уже нет?

в мене не забрали, але ліміт обнулили. Після того як поповнив стовпчик до 20к підняли ліміт до 5к.
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