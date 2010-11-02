А-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:08
zhertovskiy
Надбавка 1% надається при автоматичному подовженні вкладів “Стандарт” та “Стандарт строковий” в національній валюті на строки 6 та 12 міс. Автоматичне продовження - це продовження на новий строк, яке здійснюється банком самостійно в автоматичному режимі. Якщо після закінчення строку клієнт зніме частину або всю суму, автоматичне продовження не проводиться. При продовженні вкладу по закінченню терміну на Строковий депозит з більшим терміном діє така ж надбавка, як для автоматичного продовження на той же термін.
офінфа
https://a-bank.com.ua/deposits
PS
АБ - новий фаворит БСУ!
greenozon
Повідомлень: 3830
З нами з: 01.06.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 175 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:15
greenozon
+ Никогда не листал вниз.
Еще там же:
При оформленні вкладу “Стандарт” чи “Стандарт Строковий” на суму від 150 000 грн строком на 6 та 12 місяців діє надбавка + 0,5% річних
А не 1%
Оставляем столбики лонгироваться.
lel
Повідомлень: 1917
З нами з: 10.12.13
Подякував: 869 раз.
Подякували: 207 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 січ, 2019 20:19
За оформление в А24 уже не добавляют 1% к ставке?
Ferlakur
Повідомлень: 2908
З нами з: 14.10.08
Подякував: 161 раз.
Подякували: 114 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 січ, 2019 20:24
Универсальную Gold не отбирают после окончания депозита? Т.е. она остается до конца срока действия, даже если вкладов уже нет?
sola
Повідомлень: 4136
З нами з: 02.03.09
Подякував: 486 раз.
Подякували: 496 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 січ, 2019 20:24
Ferlakur написав:
За оформление в А24 уже не добавляют 1% к ставке?
Похоже, что нет.
23.12.18 оформлял новые: год-17,5 6мес-17.2
lel
Повідомлень: 1917
З нами з: 10.12.13
Подякував: 869 раз.
Подякували: 207 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 січ, 2019 20:25
sola написав:
Универсальную Gold не отбирают после окончания депозита? Т.е. она остается до конца срока действия, даже если вкладов уже нет?
лимит могут порезать. карту нет.
novichok
Повідомлень: 1706
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 146 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:33
sola написав:
Универсальную Gold не отбирают после окончания депозита? Т.е. она остается до конца срока действия, даже если вкладов уже нет?
в мене не забрали, але ліміт обнулили. Після того як поповнив стовпчик до 20к підняли ліміт до 5к.
Промокод:
LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
KIM30
Повідомлень: 5402
З нами з: 12.11.09
Подякував: 945 раз.
Подякували: 412 раз.
Профіль
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:31
sola написав:
Универсальную Gold не отбирают после окончания депозита? Т.е. она остается до конца срока действия, даже если вкладов уже нет?
мені замінили звичайну голду на голд-пейпас-чіп (та, що із кешбеком)
депозитів закінчувалось купа, стара карта працювала ОК і навіть без вкладів.
greenozon
Повідомлень: 3830
З нами з: 01.06.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 175 раз.
Профіль
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:31
lel написав: Ferlakur написав:
За оформление в А24 уже не добавляют 1% к ставке?
Похоже, что нет.
23.12.18 оформлял новые: год-17,5 6мес-17.2
Підтверджую,
+1% на другому кроці в ІБ АБ24 при відкритті нового грн депо - НЕМА.
greenozon
Повідомлень: 3830
З нами з: 01.06.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 175 раз.
Профіль
Додано: П'ят 04 січ, 2019 06:08
greenozon написав:
Підтверджую,
+1% на другому кроці в ІБ АБ24 при відкритті нового грн депо - НЕМА.
Так это была АКЦИЯ А-бажаю. Она давала +1.
Теперь должна действовать Акция от 150к + 0,5, т к надбавки в А-шке не суммируются.
Уже за 10 дней до окончания депо появилась кнопка - не продлевать. Соблазняют....
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Повідомлень: 2767
З нами з: 23.11.14
Подякував: 586 раз.
Подякували: 351 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
,
ТупУм
,
Модератор
Схожі теми
4314
591872
66137
8182172
205
43497