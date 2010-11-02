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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 07:41

  KIM30 написав:
  sola написав:Универсальную Gold не отбирают после окончания депозита? Т.е. она остается до конца срока действия, даже если вкладов уже нет?

в мене не забрали, але ліміт обнулили. Після того як поповнив стовпчик до 20к підняли ліміт до 5к.

Но кэшбек на свои и без лимита ж остался, правильно?
sola
 
Повідомлень: 4137
З нами з: 02.03.09
Подякував: 486 раз.
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