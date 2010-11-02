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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 07:41
KIM30 написав: sola написав:
Универсальную Gold не отбирают после окончания депозита? Т.е. она остается до конца срока действия, даже если вкладов уже нет?
в мене не забрали, але ліміт обнулили. Після того як поповнив стовпчик до 20к підняли ліміт до 5к.
Но кэшбек на свои и без лимита ж остался, правильно?
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sola
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