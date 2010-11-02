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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 07:41
KIM30 написав: sola написав:
Универсальную Gold не отбирают после окончания депозита? Т.е. она остается до конца срока действия, даже если вкладов уже нет?
в мене не забрали, але ліміт обнулили. Після того як поповнив стовпчик до 20к підняли ліміт до 5к.
Но кэшбек на свои и без лимита ж остался, правильно?
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sola
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:01
#А-Бажаю! снова на сайте.
"З 01.06.2018 акція #А-Бажаю! Депозити А-Банку: при оформленні вкладу "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні +1% до базової відсоткової ставки."
Получается до 18,5%. А-Банк рулит!
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egorek
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:16
egorek написав:
#А-Бажаю! снова на сайте.
"З 01.06.2018 акція #А-Бажаю! Депозити А-Банку: при оформленні вкладу "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні +1% до базової відсоткової ставки."
Получается до 18,5%. А-Банк рулит!
Не читайте до обеда советских газет и старых объявлений на сайте!!!
А24 при создании годового депо на последнем этапе перед его созданием показывает все те же 17,5% (а раньше показывало на 1% больше базовой ставки). Так что процитированное вами объявление просто забыли убрать
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Flamingo
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:23
Flamingo написав: egorek написав:
#А-Бажаю! снова на сайте.
"З 01.06.2018 акція #А-Бажаю! Депозити А-Банку: при оформленні вкладу "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні +1% до базової відсоткової ставки."
Получается до 18,5%. А-Банк рулит!
Не читайте до обеда советских газет и старых объявлений на сайте!!!
А24 при создании годового депо на последнем этапе перед его созданием показывает все те же 17,5% (а раньше показывало на 1% больше базовой ставки). Так что процитированное вами объявление просто забыли убрать
Вчера его небыло, а сегодня появилось снова. И появился большой банер вверху над депозитами, которого небыло. В А-24 я не проверял.
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egorek
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:26
egorek написав:
В А-24 я не проверял.
А я проверил. Только что - результат - ;(
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Flamingo
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:35
Flamingo написав: egorek написав:
В А-24 я не проверял.
А я проверил. Только что - результат - ;(
И у меня такой же(. Может еще не прикрутили...
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egorek
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:55
egorek написав:
Может еще не прикрутили...
Изначально А-бажаю было до 31-12-2018
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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