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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 07:41

  KIM30 написав:
  sola написав:Универсальную Gold не отбирают после окончания депозита? Т.е. она остается до конца срока действия, даже если вкладов уже нет?

в мене не забрали, але ліміт обнулили. Після того як поповнив стовпчик до 20к підняли ліміт до 5к.

Но кэшбек на свои и без лимита ж остался, правильно?
sola
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:01

Re: А-Банк

#А-Бажаю! снова на сайте.
"З 01.06.2018 акція #А-Бажаю! Депозити А-Банку: при оформленні вкладу "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні +1% до базової відсоткової ставки."
Получается до 18,5%. А-Банк рулит!
egorek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:16

  egorek написав:#А-Бажаю! снова на сайте.
"З 01.06.2018 акція #А-Бажаю! Депозити А-Банку: при оформленні вкладу "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні +1% до базової відсоткової ставки."
Получается до 18,5%. А-Банк рулит!

Не читайте до обеда советских газет и старых объявлений на сайте!!!
А24 при создании годового депо на последнем этапе перед его созданием показывает все те же 17,5% (а раньше показывало на 1% больше базовой ставки). Так что процитированное вами объявление просто забыли убрать :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:23

  Flamingo написав:
  egorek написав:#А-Бажаю! снова на сайте.
"З 01.06.2018 акція #А-Бажаю! Депозити А-Банку: при оформленні вкладу "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні +1% до базової відсоткової ставки."
Получается до 18,5%. А-Банк рулит!

Не читайте до обеда советских газет и старых объявлений на сайте!!!
А24 при создании годового депо на последнем этапе перед его созданием показывает все те же 17,5% (а раньше показывало на 1% больше базовой ставки). Так что процитированное вами объявление просто забыли убрать :(

Вчера его небыло, а сегодня появилось снова. И появился большой банер вверху над депозитами, которого небыло. В А-24 я не проверял.
egorek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:26

Re: А-Банк

  egorek написав:В А-24 я не проверял.

А я проверил. Только что - результат - ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:35

  Flamingo написав:
  egorek написав:В А-24 я не проверял.

А я проверил. Только что - результат - ;(

И у меня такой же(. Может еще не прикрутили...
egorek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:55

Re: А-Банк

  egorek написав:Может еще не прикрутили...


Изначально А-бажаю было до 31-12-2018
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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