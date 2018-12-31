Додано: Суб 05 січ, 2019 08:52

Искатель написав: Вопрос к уважаемым свинорылам А-банка: как здесь относятся к явному свинорыльству?

Ну, если расплачиваться только за кешбечные операции (тем более, что плачу своими, кредлимита не дали пока!) - снизят процент в следующий месяц или нет? Вопрос к уважаемым свинорылам А-банка: как здесь относятся к явному свинорыльству?Ну, если расплачиваться только за кешбечные операции (тем более, что плачу своими, кредлимита не дали пока!) - снизят процент в следующий месяц или нет?

Ну я конечно не свинорыл А-банка, а только учусь, но могу сказать: "это вам не Моня". У них нет таких жадных подходов и они по сути изначально выпуском карты преследовали не экспансию рынка, а во первых подсобирать длинных денежек на грн. депо, потому как отток у них был, а во вторых сделать так чтобы их кредитками хоть немного стали люди платить. Они вон даже все 12 категорий вывесили и % по ним не меняют.У меня пока опыт небольшой - всего 1 полный месяц. Выбираю второй месяц подряд категории только за 20%. И картой А-банки покупки делаю исключительно за кредитные и только в кэшбечных категориях - для остального есть карты др. банков. В прошлом месяце вывел порядка 200 грн. Думаю нынешний Моня меня бы уже перевёл на 1% "за свои". Здесь тьфу-тьфу-тьфу - полет нормальный