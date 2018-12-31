Но кэшбек на свои и без лимита ж остался, правильно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 07:41
Но кэшбек на свои и без лимита ж остался, правильно?
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:01
Re: А-Банк
#А-Бажаю! снова на сайте.
"З 01.06.2018 акція #А-Бажаю! Депозити А-Банку: при оформленні вкладу "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні +1% до базової відсоткової ставки."
Получается до 18,5%. А-Банк рулит!
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:16
Не читайте до обеда советских газет и старых объявлений на сайте!!!
А24 при создании годового депо на последнем этапе перед его созданием показывает все те же 17,5% (а раньше показывало на 1% больше базовой ставки). Так что процитированное вами объявление просто забыли убрать
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:23
Вчера его небыло, а сегодня появилось снова. И появился большой банер вверху над депозитами, которого небыло. В А-24 я не проверял.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:26
Re: А-Банк
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:35
Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:55
Re: А-Банк
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 05 січ, 2019 07:25
Вопрос к уважаемым свинорылам А-банка: как здесь относятся к явному свинорыльству?
Ну, если расплачиваться только за кешбечные операции (тем более, что плачу своими, кредлимита не дали пока!) - снизят процент в следующий месяц или нет?
Додано: Суб 05 січ, 2019 08:52
Ну я конечно не свинорыл А-банка, а только учусь , но могу сказать: "это вам не Моня". У них нет таких жадных подходов и они по сути изначально выпуском карты преследовали не экспансию рынка, а во первых подсобирать длинных денежек на грн. депо, потому как отток у них был, а во вторых сделать так чтобы их кредитками хоть немного стали люди платить. Они вон даже все 12 категорий вывесили и % по ним не меняют.
У меня пока опыт небольшой - всего 1 полный месяц. Выбираю второй месяц подряд категории только за 20%. И картой А-банки покупки делаю исключительно за кредитные и только в кэшбечных категориях - для остального есть карты др. банков. В прошлом месяце вывел порядка 200 грн. Думаю нынешний Моня меня бы уже перевёл на 1% "за свои". Здесь тьфу-тьфу-тьфу - полет нормальный
Додано: Суб 05 січ, 2019 17:14
Напомните, пож. Если продлился депозит, то его можно расторгнуть в первые 1-3 дня после пролонгации?
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