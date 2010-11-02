По моему не так. Если депо закончился, то даются какие-то дни на то чтобы его расторгнуть. При этом деньги висят эти дни под 1% годовых. Если этого не сделать и он продлится, то уже все - надо ждать окончания нового срока.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 17:21
По моему не так. Если депо закончился, то даются какие-то дни на то чтобы его расторгнуть. При этом деньги висят эти дни под 1% годовых. Если этого не сделать и он продлится, то уже все - надо ждать окончания нового срока.
Додано: Суб 05 січ, 2019 17:24
три дня под 1% это само собой, но где-то я читал, что после пролонгации еще есть 1-3 дня для расторжения, хотя могу ошибаться.
Додано: Суб 05 січ, 2019 18:31
Re: А-Банк
Вот у меня депо по 14-е.
Уже висит обьява - с 15-19 будет лонгация. - т.н - Период получения (включительно)с 15.01.2019 по 19.01.2019
Я могу ничего не делать и получить НОВОЕ депо с НОВОЙ ставкой 19-го
Я могу подсуетится и получить новое депо со ставкой +1 уже 15-го.
Если мы говорим о Стандарте срочном , то после лонгации никакого разрыва уже нет.
Таковы условия договора и такова %% ставка (17,5).
Для более полного понимания можно посмотреть шаблон договора.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 05 січ, 2019 18:41
В ті кілька днів, коли обнулили ліміт, я нічого не купував. Так що не знаю чи був кишбек за свої.
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