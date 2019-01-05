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А-Банк
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Додано: Суб 05 січ, 2019 17:21
novichok написав:
Напомните, пож. Если продлился депозит, то его можно расторгнуть в первые 1-3 дня после продления?
По моему не так. Если депо закончился, то даются какие-то дни на то чтобы его расторгнуть. При этом деньги висят эти дни под 1% годовых. Если этого не сделать и он продлится, то уже все - надо ждать окончания нового срока.
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Flamingo
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Додано: Суб 05 січ, 2019 17:24
Flamingo написав: novichok написав:
Напомните, пож. Если продлился депозит, то его можно расторгнуть в первые 1-3 дня после продления?
По моему не так. Если депо закончился, то даются какие-то дни на то чтобы его расторгнуть. При этом деньги висят эти дни под 1% годовых. Если этого не сделать и он продлится, то уже все - надо ждать окончания нового срока.
три дня под 1% это само собой, но где-то я читал, что после пролонгации еще есть 1-3 дня для расторжения, хотя могу ошибаться.
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novichok
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Додано: Суб 05 січ, 2019 18:31
novichok написав:
три дня под 1% это само собой, но где-то я читал, что после пролонгации еще есть 1-3 дня для расторжения, хотя могу ошибаться.
Вот у меня депо по 14-е.
Уже висит обьява - с 15-19 будет лонгация. - т.н - Период получения (включительно)с 15.01.2019 по 19.01.2019
Я могу ничего не делать и получить НОВОЕ депо с НОВОЙ ставкой 19-го
Я могу подсуетится и получить новое депо со ставкой +1 уже 15-го.
Если мы говорим о Стандарте срочном , то после лонгации никакого разрыва уже нет.
Таковы условия договора и такова %% ставка (17,5).
Для более полного понимания можно посмотреть шаблон договора.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Суб 05 січ, 2019 18:41
sola написав: KIM30 написав: sola написав:
Универсальную Gold не отбирают после окончания депозита? Т.е. она остается до конца срока действия, даже если вкладов уже нет?
в мене не забрали, але ліміт обнулили. Після того як поповнив стовпчик до 20к підняли ліміт до 5к.
Но кэшбек на свои и без лимита ж остался, правильно?
В ті кілька днів, коли обнулили ліміт, я нічого не купував. Так що не знаю чи був кишбек за свої.
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KIM30
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Додано: Нед 06 січ, 2019 11:39
KIM30 написав: sola написав:
Но кэшбек на свои и без лимита ж остался, правильно?
В ті кілька днів, коли обнулили ліміт, я нічого не купував. Так що не знаю чи був кишбек за свої.
Кешбэк за свои (без кредитного лимита) в данный момент есть. Мне не дали, пришлось забросить немного своих денег. Исправно начисляется.
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Искатель
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Додано: Нед 06 січ, 2019 15:10
Flamingo написав:
Они вон даже все 12 категорий вывесили и % по ним не меняют.
Можна детальніше? Що за 12 категорій, який процент по категоріям, скільки в місяць можна вибрати категорій?upd: вже найшов відповідь
Flamingo написав:
покупки делаю исключительно за кредитные и только в кэшбечных категориях
Є різниця за кредитні чи свої?
Наперед дякую.
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extreme_lviv_ua
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Додано: Нед 06 січ, 2019 15:17
extreme_lviv_ua написав:
Є різниця за кредитні чи свої?
Нет - одинаково наливают и за свои и за кредитные
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Flamingo
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Додано: Нед 06 січ, 2019 19:15
Goodman написав:
Я могу подсуетится и получить новое депо со ставкой +1 уже 15-го.
Як?
У мене висить під 1%, кнопки пролонгації не знайшов.
У чаті кажуть, треба чекати 3 дні на автопродовження.
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Чорний Ворон
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