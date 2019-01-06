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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:21

  novichok написав:Напомните, пож. Если продлился депозит, то его можно расторгнуть в первые 1-3 дня после продления?

По моему не так. Если депо закончился, то даются какие-то дни на то чтобы его расторгнуть. При этом деньги висят эти дни под 1% годовых. Если этого не сделать и он продлится, то уже все - надо ждать окончания нового срока.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:24

  Flamingo написав:
  novichok написав:Напомните, пож. Если продлился депозит, то его можно расторгнуть в первые 1-3 дня после продления?

По моему не так. Если депо закончился, то даются какие-то дни на то чтобы его расторгнуть. При этом деньги висят эти дни под 1% годовых. Если этого не сделать и он продлится, то уже все - надо ждать окончания нового срока.

три дня под 1% это само собой, но где-то я читал, что после пролонгации еще есть 1-3 дня для расторжения, хотя могу ошибаться.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:31

Re: А-Банк

  novichok написав:три дня под 1% это само собой, но где-то я читал, что после пролонгации еще есть 1-3 дня для расторжения, хотя могу ошибаться.


Вот у меня депо по 14-е.
Уже висит обьява - с 15-19 будет лонгация. - т.н - Период получения (включительно)с 15.01.2019 по 19.01.2019
Я могу ничего не делать и получить НОВОЕ депо с НОВОЙ ставкой 19-го
Я могу подсуетится и получить новое депо со ставкой +1 уже 15-го.

Если мы говорим о Стандарте срочном , то после лонгации никакого разрыва уже нет.
Таковы условия договора и такова %% ставка (17,5).
Для более полного понимания можно посмотреть шаблон договора.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:41

  sola написав:
  KIM30 написав:
  sola написав:Универсальную Gold не отбирают после окончания депозита? Т.е. она остается до конца срока действия, даже если вкладов уже нет?

в мене не забрали, але ліміт обнулили. Після того як поповнив стовпчик до 20к підняли ліміт до 5к.

Но кэшбек на свои и без лимита ж остался, правильно?

В ті кілька днів, коли обнулили ліміт, я нічого не купував. Так що не знаю чи був кишбек за свої.
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KIM30
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:39

  KIM30 написав:
  sola написав:Но кэшбек на свои и без лимита ж остался, правильно?

В ті кілька днів, коли обнулили ліміт, я нічого не купував. Так що не знаю чи був кишбек за свої.


Кешбэк за свои (без кредитного лимита) в данный момент есть. Мне не дали, пришлось забросить немного своих денег. Исправно начисляется.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:10

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Они вон даже все 12 категорий вывесили и % по ним не меняют.
Можна детальніше? Що за 12 категорій, який процент по категоріям, скільки в місяць можна вибрати категорій?
upd: вже найшов відповідь
  Flamingo написав:покупки делаю исключительно за кредитные и только в кэшбечных категориях
Є різниця за кредитні чи свої?
Наперед дякую.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:17

Re: А-Банк

  extreme_lviv_ua написав:Є різниця за кредитні чи свої?

Нет - одинаково наливают и за свои и за кредитные
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 19:15

  Goodman написав:Я могу подсуетится и получить новое депо со ставкой +1 уже 15-го.

Як?
У мене висить під 1%, кнопки пролонгації не знайшов.
У чаті кажуть, треба чекати 3 дні на автопродовження.
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:48

  Чорний Ворон написав:
  Goodman написав:Я могу подсуетится и получить новое депо со ставкой +1 уже 15-го.

Як?
У мене висить під 1%, кнопки пролонгації не знайшов.
У чаті кажуть, треба чекати 3 дні на автопродовження.

Самостоятельно разрываете депо на следующий день после окончания, оформляете новое и получаете +1% к ставке.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:32

Re: А-Банк

  Чорний Ворон написав:У чаті кажуть, треба чекати 3 дні на автопродовження.


В ЧАТе стандартные диалоги, каков вопрос - таков и ответ.
Есть только 2 кнопки - отказ от продления и разорвать договор. В каждом из пунктов система несколько раз переспрашивает , можно внимательно следить за подсказками и все будет хорошо. Можно ждать автоматическое продление - награда ставочка 17,5+1 - достойная .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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