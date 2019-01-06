Додано: Суб 05 січ, 2019 17:21

novichok написав: Напомните, пож. Если продлился депозит, то его можно расторгнуть в первые 1-3 дня после продления? Напомните, пож. Если продлился депозит, то его можно расторгнуть в первые 1-3 дня после продления?

По моему не так. Если депо закончился, то даются какие-то дни на то чтобы его расторгнуть. При этом деньги висят эти дни под 1% годовых. Если этого не сделать и он продлится, то уже все - надо ждать окончания нового срока.