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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 січ, 2019 07:39
Goodman, А мне в чате сказали, что +1 будет не к текущей ставке за продление депозита, а к ставке, по которой открывался депозит. В моем случае это 15,9+1=16,9, что вообще бессмысленно продлевать, а лучше переоткрыться. У кого продлился депозит - отпишитесь у кого как.
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