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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1124112511261127

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 07:39

Goodman, А мне в чате сказали, что +1 будет не к текущей ставке за продление депозита, а к ставке, по которой открывался депозит. В моем случае это 15,9+1=16,9, что вообще бессмысленно продлевать, а лучше переоткрыться. У кого продлился депозит - отпишитесь у кого как.
Zonenor
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 09:15

  Zonenor написав:Goodman, А мне в чате сказали, что +1 будет не к текущей ставке за продление депозита, а к ставке, по которой открывался депозит. В моем случае это 15,9+1=16,9, что вообще бессмысленно продлевать, а лучше переоткрыться. У кого продлился депозит - отпишитесь у кого как.

Бред, депозиты продлеваются только по актуальным на даное время ставкам.
slasva
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