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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 07:39

Goodman, А мне в чате сказали, что +1 будет не к текущей ставке за продление депозита, а к ставке, по которой открывался депозит. В моем случае это 15,9+1=16,9, что вообще бессмысленно продлевать, а лучше переоткрыться. У кого продлился депозит - отпишитесь у кого как.
Zonenor
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 09:15

  Zonenor написав:Goodman, А мне в чате сказали, что +1 будет не к текущей ставке за продление депозита, а к ставке, по которой открывался депозит. В моем случае это 15,9+1=16,9, что вообще бессмысленно продлевать, а лучше переоткрыться. У кого продлился депозит - отпишитесь у кого как.

Бред, депозиты продлеваются только по актуальным на даное время ставкам.
slasva
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:54

Re: А-Банк

  slasva написав:Бред, депозиты продлеваются только по актуальным на даное время ставкам.


Человек решил переоткрыться. Это его решение и его выбор.
Я иду на автоматическое продление , если ставки не зарежут.
Зарежут - снимаю и топаю в Универсал - там железно 18.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 15:35

  логан1919 написав:
  Чорний Ворон написав:
  Goodman написав:Я могу подсуетится и получить новое депо со ставкой +1 уже 15-го.

Як?
У мене висить під 1%, кнопки пролонгації не знайшов.
У чаті кажуть, треба чекати 3 дні на автопродовження.

Самостоятельно разрываете депо на следующий день после окончания, оформляете новое и получаете +1% к ставке.

Откуда инфа? Вы так пробовали? Кнопку переоформить убрали. Из условий я понял что +1
1)при автомат. продлении (работает)
2)при продлении на больший срок. Здесь технически как сделать не объяснено. Вариант логически только один - разорвать и открыть новый. Но прокатит ли?
А что если продлить таким же образом на такой же или меньший? Поддержка тут конечно не компетентна. Можно выяснить только эмпирическим путем.
tano
 
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