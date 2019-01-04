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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1124112511261127

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 02:06

  Flamingo написав:
  novichok написав:Напомните, пож. Если продлился депозит, то его можно расторгнуть в первые 1-3 дня после продления?

По моему не так. Если депо закончился, то даются какие-то дни на то чтобы его расторгнуть. При этом деньги висят эти дни под 1% годовых. Если этого не сделать и он продлится, то уже все - надо ждать окончания нового срока.

Можна розірвати. На протязі 5 днів після закінчення. Навіть якщо відбулась пролонгація.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 07:39

Goodman, А мне в чате сказали, что +1 будет не к текущей ставке за продление депозита, а к ставке, по которой открывался депозит. В моем случае это 15,9+1=16,9, что вообще бессмысленно продлевать, а лучше переоткрыться. У кого продлился депозит - отпишитесь у кого как.
Zonenor
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 09:15

  Zonenor написав:Goodman, А мне в чате сказали, что +1 будет не к текущей ставке за продление депозита, а к ставке, по которой открывался депозит. В моем случае это 15,9+1=16,9, что вообще бессмысленно продлевать, а лучше переоткрыться. У кого продлился депозит - отпишитесь у кого как.

Бред, депозиты продлеваются только по актуальным на даное время ставкам.
slasva
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:54

Re: А-Банк

  slasva написав:Бред, депозиты продлеваются только по актуальным на даное время ставкам.


Человек решил переоткрыться. Это его решение и его выбор.
Я иду на автоматическое продление , если ставки не зарежут.
Зарежут - снимаю и топаю в Универсал - там железно 18.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 15:35

  логан1919 написав:
  Чорний Ворон написав:
  Goodman написав:Я могу подсуетится и получить новое депо со ставкой +1 уже 15-го.

Як?
У мене висить під 1%, кнопки пролонгації не знайшов.
У чаті кажуть, треба чекати 3 дні на автопродовження.

Самостоятельно разрываете депо на следующий день после окончания, оформляете новое и получаете +1% к ставке.

Откуда инфа? Вы так пробовали? Кнопку переоформить убрали. Из условий я понял что +1
1)при автомат. продлении (работает)
2)при продлении на больший срок. Здесь технически как сделать не объяснено. Вариант логически только один - разорвать и открыть новый. Но прокатит ли?
А что если продлить таким же образом на такой же или меньший? Поддержка тут конечно не компетентна. Можно выяснить только эмпирическим путем.
tano
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:29

  Zonenor написав:Goodman, А мне в чате сказали, что +1 будет не к текущей ставке за продление депозита, а к ставке, по которой открывался депозит. В моем случае это 15,9+1=16,9, что вообще бессмысленно продлевать, а лучше переоткрыться. У кого продлился депозит - отпишитесь у кого как.

17.5% + 1% Продлён
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:34

  Flamingo написав:
  novichok написав:Напомните, пож. Если продлился депозит, то его можно расторгнуть в первые 1-3 дня после продления?

По моему не так. Если депо закончился, то даются какие-то дни на то чтобы его расторгнуть. При этом деньги висят эти дни под 1% годовых. Если этого не сделать и он продлится, то уже все - надо ждать окончания нового срока.

Дата Окончания была 04.01.19
Период получения с 05.01.19 по 09.01.19
Автоматически продлился 07.01.19
08.01.19 кнопка Расторгнуть активна, думаю, что будет активна ещё и завтра
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:39

  tano написав:
  логан1919 написав:
  Чорний Ворон написав:Як?
У мене висить під 1%, кнопки пролонгації не знайшов.
У чаті кажуть, треба чекати 3 дні на автопродовження.

Самостоятельно разрываете депо на следующий день после окончания, оформляете новое и получаете +1% к ставке.

Откуда инфа? Вы так пробовали? Кнопку переоформить убрали. Из условий я понял что +1
1)при автомат. продлении (работает)
2)при продлении на больший срок. Здесь технически как сделать не объяснено. Вариант логически только один - разорвать и открыть новый. Но прокатит ли?
А что если продлить таким же образом на такой же или меньший? Поддержка тут конечно не компетентна. Можно выяснить только эмпирическим путем.

Кнопка переоформить доступна, если есть возможность увеличения срока, т.е. для 6мес есть возможность в дату окончания+1 переоформить на год , а для годового надо ждать автоматической пролонгации
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:13

vollena71

Коротко і по суті!

вітаю із перетворенням наперед заготовленого стовбурця на пишне хвойне дерево :)
+50грн !
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greenozon
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