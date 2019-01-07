тут вибір карток невеликий
вам треба Уні Голд Paypass+chip із фото, іменна
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 січ, 2019 11:46
tmp01
тут вибір карток невеликий
вам треба Уні Голд Paypass+chip із фото, іменна
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 08 січ, 2019 11:47
Я сказал в отделении, что хочу кредитку с кешбеком за 25кгрн депо. Поняли с первого слова. Сделали всё буквально за несколько минут.
Кстати, сейчас на депозитах онлайн и офлайн ставки должны быть одинаковые.
Так что, если хотите получить особую лояльность и клиентоориентированность менеджера, если есть возможность несите им нал.
Выбирайте помоложе, старые часто медленно работают. А молодые хорошо выслуживаются
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 08 січ, 2019 12:11
Re: А-Банк
Спасибо за инфу! ))
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