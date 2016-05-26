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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1125112611271128

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:46

tmp01

тут вибір карток невеликий :)

вам треба Уні Голд Paypass+chip із фото, іменна

https://a-bank.com.ua/cards/gold
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:47

  tmp01 написав:Ребята, подскажите для не знакомых с АБанкой, какую кредитку надо открыть по этой схеме:
"у кого есть лишних 25 000 грн на срочный вклад в Акцентбанк - могут попытать счастье и открыть вклад , получить бонус , установив приложение на свой смартфон выбрать категории как в монокоте и получать бонусы от другого комбанка , вот так как-то так"

Я сказал в отделении, что хочу кредитку с кешбеком за 25кгрн депо. Поняли с первого слова. Сделали всё буквально за несколько минут.

Кстати, сейчас на депозитах онлайн и офлайн ставки должны быть одинаковые.
Так что, если хотите получить особую лояльность и клиентоориентированность менеджера, если есть возможность несите им нал.
Выбирайте помоложе, старые часто медленно работают. А молодые хорошо выслуживаются :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:11

Re: А-Банк

Спасибо за инфу! ))
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:29

  tmp01 написав:Ребята, подскажите для не знакомых с АБанкой, какую кредитку надо открыть по этой схеме:
"у кого есть лишних 25 000 грн на срочный вклад в Акцентбанк - могут попытать счастье и открыть вклад , получить бонус , установив приложение на свой смартфон выбрать категории как в монокоте и получать бонусы от другого комбанка , вот так как-то так"
автора текста забыли упомянуть,на кого ссылаетесь
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:46

Re: А-Банк

  sens написав:автора текста забыли упомянуть,на кого ссылаетесь
Вы такой нудный :). Для сути задаваемого вопроса это не существенная инфа :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:51

  Вкладчик1234 написав:
  tmp01 написав:Ребята, подскажите для не знакомых с АБанкой, какую кредитку надо открыть по этой схеме:
"у кого есть лишних 25 000 грн на срочный вклад в Акцентбанк - могут попытать счастье и открыть вклад , получить бонус , установив приложение на свой смартфон выбрать категории как в монокоте и получать бонусы от другого комбанка , вот так как-то так"

Я сказал в отделении, что хочу кредитку с кешбеком за 25кгрн депо. Поняли с первого слова. Сделали всё буквально за несколько минут.

Кстати, сейчас на депозитах онлайн и офлайн ставки должны быть одинаковые.
Так что, если хотите получить особую лояльность и клиентоориентированность менеджера, если есть возможность несите им нал.
Выбирайте помоложе, старые часто медленно работают. А молодые хорошо выслуживаются :)

Вот только, так же как и в привате, если в отделении открыто депо, то и закрывать надо будет топать в отделение.
egorek
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:29

Re: А-Банк

Господа, я так понимаю что +1% даётся при переоформлении или продлении. Т.е открыть столбик с нуля под 18.5 не получится?!
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:57

Re: А-Банк

Нет. Если больше 150к гривен - то будет 18%.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:22

  Flamingo написав:
  sens написав:автора текста забыли упомянуть,на кого ссылаетесь
Вы такой нудный :). Для сути задаваемого вопроса это не существенная инфа :)
мистер всезнайка это Ворлон,а Вы пока только учите бесполезным тонкостям банковского дела,ничего не имеющего общего с термином свинорыльство,но удачи в науке выдачи бесплатных советов.
никому не верю
sens
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