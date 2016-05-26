tmp01 написав:Ребята, подскажите для не знакомых с АБанкой, какую кредитку надо открыть по этой схеме: "у кого есть лишних 25 000 грн на срочный вклад в Акцентбанк - могут попытать счастье и открыть вклад , получить бонус , установив приложение на свой смартфон выбрать категории как в монокоте и получать бонусы от другого комбанка , вот так как-то так"
Я сказал в отделении, что хочу кредитку с кешбеком за 25кгрн депо. Поняли с первого слова. Сделали всё буквально за несколько минут.
Кстати, сейчас на депозитах онлайн и офлайн ставки должны быть одинаковые. Так что, если хотите получить особую лояльность и клиентоориентированность менеджера, если есть возможность несите им нал. Выбирайте помоложе, старые часто медленно работают. А молодые хорошо выслуживаются
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
tmp01 написав:Ребята, подскажите для не знакомых с АБанкой, какую кредитку надо открыть по этой схеме: "у кого есть лишних 25 000 грн на срочный вклад в Акцентбанк - могут попытать счастье и открыть вклад , получить бонус , установив приложение на свой смартфон выбрать категории как в монокоте и получать бонусы от другого комбанка , вот так как-то так"
tmp01 написав:Ребята, подскажите для не знакомых с АБанкой, какую кредитку надо открыть по этой схеме: "у кого есть лишних 25 000 грн на срочный вклад в Акцентбанк - могут попытать счастье и открыть вклад , получить бонус , установив приложение на свой смартфон выбрать категории как в монокоте и получать бонусы от другого комбанка , вот так как-то так"
Я сказал в отделении, что хочу кредитку с кешбеком за 25кгрн депо. Поняли с первого слова. Сделали всё буквально за несколько минут.
Кстати, сейчас на депозитах онлайн и офлайн ставки должны быть одинаковые. Так что, если хотите получить особую лояльность и клиентоориентированность менеджера, если есть возможность несите им нал. Выбирайте помоложе, старые часто медленно работают. А молодые хорошо выслуживаются
Вот только, так же как и в привате, если в отделении открыто депо, то и закрывать надо будет топать в отделение.