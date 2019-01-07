Хм.. А можно ссылку на инфу?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 січ, 2019 20:55
Додано: Вів 08 січ, 2019 21:02
логан1919
на офіційному сайті банку
гортайте вниз, читайте там текст.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 08 січ, 2019 21:49
Я понимаю, как получить +1% к ставке при переоформлении (автопролонгации).
Но здесь писали, что можно получить +1%, и не ожидая 5 дней.
А как это сделать, очень интересно...
Разве, если просто расторгнуть, а потом открыть новый - дадут?
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