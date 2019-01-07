RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1126112711281129

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:55

  jay2004 написав:Нет. Если больше 150к гривен - то будет 18%.

Хм.. А можно ссылку на инфу?
логан1919
 
Повідомлень: 152
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:02

логан1919

на офіційному сайті банку

https://a-bank.com.ua/deposits

гортайте вниз, читайте там текст.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3858
З нами з: 01.06.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:49

Я понимаю, как получить +1% к ставке при переоформлении (автопролонгации).
Но здесь писали, что можно получить +1%, и не ожидая 5 дней.
А как это сделать, очень интересно...
Разве, если просто расторгнуть, а потом открыть новый - дадут?
Искатель
 
Повідомлень: 2096
З нами з: 22.02.16
Подякував: 289 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1126112711281129
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, octopus, solomia і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3347, 3348, 3349
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33488 4125871
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 21:41
jay2004
Альфа-Банк 1 ... 6625, 6626, 6627
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66260 8196691
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 20:44
unlock
Идея Банк 1 ... 1570, 1571, 1572
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15719 2237707
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 20:39
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11283)
08.01.2019 21:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.