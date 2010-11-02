Хм.. А можно ссылку на инфу?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 січ, 2019 20:55
Додано: Вів 08 січ, 2019 21:02
логан1919
на офіційному сайті банку
гортайте вниз, читайте там текст.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 08 січ, 2019 21:49
Я понимаю, как получить +1% к ставке при переоформлении (автопролонгации).
Но здесь писали, что можно получить +1%, и не ожидая 5 дней.
А как это сделать, очень интересно...
Разве, если просто расторгнуть, а потом открыть новый - дадут?
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:05
Благодарю. Я так понимаю это недавно ввели?! А я уже в тасю под фонд на 17.75 залил(
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:07
Re: А-Банк
усю подноготну сьоодні дуже детально розписала мадам vollena71
починаючи звідси
viewtopic.php?p=4546853#p4546853
2) якщо розірвати депозит то все, поїзд тютю
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:09
Re: А-Банк
Вы все сделали правильно.
Введено оч давно, но вот применение всегда под вопросом.
Я давича (в декабре) узнавал за это 0,5.
консультация - %% ставки в А-банке не суммируются, (( 0,5 для 150к)) не действовали, работала программа А-Бажаю. Сейчас состояние - неизвестность.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 09 січ, 2019 10:44
И ни к каким званиям я не стремлюсь. Можно называть меня просто - Flamingo . И не пытаюсь никого ничему учить - пишу чаще о личном опыте, иногда отвечаю на вопросы. А по части написания бесполезных постов, извините, если Вам показалось, что я собирался составить Вам в этом конкуренцию. Ничего подобного и в мыслях не было - я безусловно признаю Ваше абсолютное лидерство и огромное преимущество в этом вопросе. Если помните, то и обзываться "нудным" не я начал. Тут как говорится: "не плюй в колодец...".
Додано: Сер 09 січ, 2019 10:49
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:49
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