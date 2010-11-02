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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1126112711281129

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:55

  jay2004 написав:Нет. Если больше 150к гривен - то будет 18%.

Хм.. А можно ссылку на инфу?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:02

логан1919

на офіційному сайті банку

https://a-bank.com.ua/deposits

гортайте вниз, читайте там текст.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:49

Я понимаю, как получить +1% к ставке при переоформлении (автопролонгации).
Но здесь писали, что можно получить +1%, и не ожидая 5 дней.
А как это сделать, очень интересно...
Разве, если просто расторгнуть, а потом открыть новый - дадут?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:05

  greenozon написав:логан1919

на офіційному сайті банку

https://a-bank.com.ua/deposits

гортайте вниз, читайте там текст.
Благодарю. Я так понимаю это недавно ввели?! А я уже в тасю под фонд на 17.75 залил(
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:07

Re: А-Банк

  Искатель написав:А как это сделать, очень интересно...
Разве, если просто расторгнуть, а потом открыть новый - дадут?


усю подноготну сьоодні дуже детально розписала мадам vollena71
починаючи звідси

viewtopic.php?p=4546853#p4546853


2) якщо розірвати депозит то все, поїзд тютю
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:09

Re: А-Банк

  логан1919 написав:Благодарю. Я так понимаю это недавно ввели?!


Вы все сделали правильно.
Введено оч давно, но вот применение всегда под вопросом.
Я давича (в декабре) узнавал за это 0,5.
консультация - %% ставки в А-банке не суммируются, (( 0,5 для 150к)) не действовали, работала программа А-Бажаю. Сейчас состояние - неизвестность.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:44

  sens написав:
  Flamingo написав:
  sens написав:автора текста забыли упомянуть,на кого ссылаетесь
Вы такой нудный :). Для сути задаваемого вопроса это не существенная инфа :)
мистер всезнайка это Ворлон,а Вы пока только учите бесполезным тонкостям банковского дела,ничего не имеющего общего с термином свинорыльство,но удачи в науке выдачи бесплатных советов.

И ни к каким званиям я не стремлюсь. Можно называть меня просто - Flamingo :). И не пытаюсь никого ничему учить - пишу чаще о личном опыте, иногда отвечаю на вопросы. А по части написания бесполезных постов, извините, если Вам показалось, что я собирался составить Вам в этом конкуренцию. :) Ничего подобного и в мыслях не было - я безусловно признаю Ваше абсолютное лидерство и огромное преимущество в этом вопросе. Если помните, то и обзываться "нудным" не я начал. Тут как говорится: "не плюй в колодец...". :wink:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:49

  логан1919 написав:Господа, я так понимаю что +1% даётся при переоформлении или продлении. Т.е открыть столбик с нуля под 18.5 не получится?!

С нуля - не получится. А вот с трехмесячного саженца - вполне. Причем без ожидания авто-пролонгации. Проверено.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:49

  Flamingo написав:
  логан1919 написав:Господа, я так понимаю что +1% даётся при переоформлении или продлении. Т.е открыть столбик с нуля под 18.5 не получится?!

С нуля - не получится. А вот с трехмесячного саженца - вполне. Причем без ожидания авто-пролонгации. Проверено.
если можно, детали в ЛС
логан1919
 
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