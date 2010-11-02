Додано: Сер 09 січ, 2019 10:44

sens написав: Flamingo написав: sens написав: автора текста забыли упомянуть,на кого ссылаетесь автора текста забыли упомянуть,на кого ссылаетесь Вы такой нудный . Для сути задаваемого вопроса это не существенная инфа Вы такой нудный. Для сути задаваемого вопроса это не существенная инфа мистер всезнайка это Ворлон,а Вы пока только учите бесполезным тонкостям банковского дела,ничего не имеющего общего с термином свинорыльство,но удачи в науке выдачи бесплатных советов. мистер всезнайка это Ворлон,а Вы пока только учите бесполезным тонкостям банковского дела,ничего не имеющего общего с термином свинорыльство,но удачи в науке выдачи бесплатных советов.

И ни к каким званиям я не стремлюсь. Можно называть меня просто - Flamingo. И не пытаюсь никого ничему учить - пишу чаще о личном опыте, иногда отвечаю на вопросы. А по части написания бесполезных постов, извините, если Вам показалось, что я собирался составить Вам в этом конкуренцию.Ничего подобного и в мыслях не было - я безусловно признаю Ваше абсолютное лидерство и огромное преимущество в этом вопросе. Если помните, то и обзываться "нудным" не я начал. Тут как говорится: "не плюй в колодец...".