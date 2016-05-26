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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1127112811291130

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Причем без ожидания авто-пролонгации

На етапі автопролонгації, Ви хотіли сказати?

Точнее будет сказать начиная с 10 утра следующего дня после окончания депо...
Кстати с удивлением сегодня узнал, что разорвать депозит можно с 8-30 (это я и так знал), а вот переразместить, не разрывая - только с 10 :roll:
Flamingo
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  #<1 ... 1127112811291130
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