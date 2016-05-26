RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1127112811291130

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Причем без ожидания авто-пролонгации

На етапі автопролонгації, Ви хотіли сказати?

Точнее будет сказать начиная с 10 утра следующего дня после окончания депо...
Кстати с удивлением сегодня узнал, что разорвать депозит можно с 8-30 (это я и так знал), а вот переразместить, не разрывая - только с 10 :roll:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1287
З нами з: 20.03.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:02

А - банк

Flamingo Разве трехмесячный депозит можно переразместить с надбавкой 1%?
Oktawa
 
Повідомлень: 74
З нами з: 08.11.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:14

Напомните, пож. С универсальной карты на универсальную другого клиента перевод денег бесплатно, как в привате?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1710
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1127112811291130
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock, imlex, novichok, sens, wolt450, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1573, 1574, 1575
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15740 2238701
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 21:17
clientage
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3348, 3349, 3350
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33497 4127349
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 21:15
Alessandr1974
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 16, 17, 18
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
177 20908
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 19:14
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15741)
09.01.2019 21:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.