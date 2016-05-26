Точнее будет сказать начиная с 10 утра следующего дня после окончания депо...
Кстати с удивлением сегодня узнал, что разорвать депозит можно с 8-30 (это я и так знал), а вот переразместить, не разрывая - только с 10
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Додано: Сер 09 січ, 2019 19:36
Точнее будет сказать начиная с 10 утра следующего дня после окончания депо...
Кстати с удивлением сегодня узнал, что разорвать депозит можно с 8-30 (это я и так знал), а вот переразместить, не разрывая - только с 10
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:02
А - банк
Flamingo Разве трехмесячный депозит можно переразместить с надбавкой 1%?
Додано: Сер 09 січ, 2019 21:14
Напомните, пож. С универсальной карты на универсальную другого клиента перевод денег бесплатно, как в привате?
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