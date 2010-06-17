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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1128112911301131 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. А-Банк 3.3 5 155 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 25 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 17 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 30 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 35% 55 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 18% 28 Всього голосів : 155 Додано: Чет 10 січ, 2019 11:53 unlock

Не переймайтеся

Написала людина нісенітницю, а Ви хочете їй щось пояснити.

Скоріше все там написано тільки за для чорного піару.

Пенсіонерів в банку не має з осені 2017 р. - всіх автоматом перевели в Приват (я сам такий). Не переймайтесяНаписала людина нісенітницю, а Ви хочете їй щось пояснити.Скоріше все там написано тільки за для чорного піару.Пенсіонерів в банку не має з осені 2017 р. - всіх автоматом перевели в Приват (я сам такий). Alexander_s Повідомлень: 210 З нами з: 24.11.12 Подякував: 14 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 січ, 2019 11:57 evgen_belousow написав: банкомату "надійного" А-Банку, що розташований у відділенні банку по вул. Шевченка, 11 банкомату "надійного" А-Банку, що розташований у відділенні банку по вул. Шевченка, 11

У А-банка там разве есть отделение? У А-банка там разве есть отделение? sola Повідомлень: 4145 З нами з: 02.03.09 Подякував: 486 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 січ, 2019 13:44 evgen_belousow написав: На сайті головного офісу А-Банку можна прочитати багатослів'я про його надійність та креативність. Але це - тільки слова задля приваблення клієнтів. В цьому я переконався на власному досвіді.

9 січня 2019 року я звернувся до банкомату "надійного" А-Банку, що розташований у відділенні банку по вул. Шевченка, 11, що в м. Хмельницькому, для отримання пенсії. Всім зрозуміло, що означає для непрацюючого пенсіонера пенсія у наш важкий час.

На банкоматі були відсутні будь-які написи про його несправність, а тому вклавши у банкомат банківську картку та набравши код і розмір своєї пенсії, я очікував отримати свою пенсію, що і передбачається змістом самої угоди з банком.

Банкомат справно виконав всі операції з списання коштів з мого рахунку, привідкрив віконце для видачі коштів, закрив його і все. Тобто "все"- це те, що власних коштів я не отримав.

На моє щастя, як я це спочатку оцінив, відділення банку ще працювало і я відразу ж звернувся до працівників відділення по допомогу.

Мені було надано допомогу у вигляді гасла з рекламного проспекту банку - "Подзвоніть на гарячу лінію!". Враховуючи, що інших пропозицій не поступило, я зателефонував на гарячу лінію банку, телефон якої розвішаний по усьому офісу з тих мабуть підстав, що ним скористувався не я один.

Не зважаючи на те, що я знаходився в приміщенні відділення банку з наявними у мене пластикової картки та посвідчення особи, мені замість допомоги влаштували допит за телефоном, що зрозуміло не надало мені наснаги. Після цього мені запропонували на наступний день прийти до офісу банку, написати заяву, почекати чотири дні, і тільки після цього буде розглядатись питання про повернення мені власної пенсії. Під час моєї дискусії з людиною по телефону, яка до речі не представилась, працівники відділення банку скаржились мені на погану роботу інтернету та телефонного зв'язку. Виникає питання, чому я за вини банку, який не спромігся забезпечити нормальну роботу банкомату або про попередження клієнтів про відсутність у них інтернету та зв'язку, повинен півмісяця чекати на отримання власних, зароблених за 44 роки трудового стажу, коштів.

Після нервового струсу, який я отримав у відділені банку, я вирішив звернутись із скаргою на порушення моїх прав клієнта до головного офісу А-Банку. Але секрет в тому, що на сайті головного офісу банку відсутня можливість на звернення клієнтів із скаргами. Тобто філософія роботи з клієнтами у А-Банку наступна: "Свої скарги залишайте при собі". За таких обставин був змушений звернутись зі скаргою до Національного Банку України.

На мою думку, відсутність попередження про несправність банкомату комусь була потрібна.

Для чого я все виклав? Просто хочу попередити людей, особливо пенсіонерів:" Не довіряйте свої кошти А-Банку, за красивими рекламними обіцянками якого тільки одне _ПШИК!" На сайті головного офісу А-Банку можна прочитати багатослів'я про його надійність та креативність. Але це - тільки слова задля приваблення клієнтів. В цьому я переконався на власному досвіді.9 січня 2019 року я звернувся до банкомату "надійного" А-Банку, що розташований у відділенні банку по вул. Шевченка, 11, що в м. Хмельницькому, для отримання пенсії. Всім зрозуміло, що означає для непрацюючого пенсіонера пенсія у наш важкий час.На банкоматі були відсутні будь-які написи про його несправність, а тому вклавши у банкомат банківську картку та набравши код і розмір своєї пенсії, я очікував отримати свою пенсію, що і передбачається змістом самої угоди з банком.Банкомат справно виконав всі операції з списання коштів з мого рахунку, привідкрив віконце для видачі коштів, закрив його і все. Тобто "все"- це те, що власних коштів я не отримав.На моє щастя, як я це спочатку оцінив, відділення банку ще працювало і я відразу ж звернувся до працівників відділення по допомогу.Мені було надано допомогу у вигляді гасла з рекламного проспекту банку - "Подзвоніть на гарячу лінію!". Враховуючи, що інших пропозицій не поступило, я зателефонував на гарячу лінію банку, телефон якої розвішаний по усьому офісу з тих мабуть підстав, що ним скористувався не я один.Не зважаючи на те, що я знаходився в приміщенні відділення банку з наявними у мене пластикової картки та посвідчення особи, мені замість допомоги влаштували допит за телефоном, що зрозуміло не надало мені наснаги. Після цього мені запропонували на наступний день прийти до офісу банку, написати заяву, почекати чотири дні, і тільки після цього буде розглядатись питання про повернення мені власної пенсії. Під час моєї дискусії з людиною по телефону, яка до речі не представилась, працівники відділення банку скаржились мені на погану роботу інтернету та телефонного зв'язку. Виникає питання, чому я за вини банку, який не спромігся забезпечити нормальну роботу банкомату або про попередження клієнтів про відсутність у них інтернету та зв'язку, повинен півмісяця чекати на отримання власних, зароблених за 44 роки трудового стажу, коштів.Після нервового струсу, який я отримав у відділені банку, я вирішив звернутись із скаргою на порушення моїх прав клієнта до головного офісу А-Банку. Але секрет в тому, що на сайті головного офісу банку відсутня можливість на звернення клієнтів із скаргами. Тобто філософія роботи з клієнтами у А-Банку наступна: "Свої скарги залишайте при собі". За таких обставин був змушений звернутись зі скаргою до Національного Банку України.На мою думку, відсутність попередження про несправність банкомату комусь була потрібна.Для чого я все виклав? Просто хочу попередити людей, особливо пенсіонерів:" Не довіряйте свої кошти А-Банку, за красивими рекламними обіцянками якого тільки одне _ПШИК!"

Пенсію зніиали в банкоматі Привата...мабуть.

Але тут чітко висвітлена проблема письмового звернення до Абанку.

Практично це здійснити в відділеннях Абанку неможливо...з власної практики, що є порушенням Закону. Пенсію зніиали в банкоматі Привата...мабуть.Але тут чітко висвітлена проблема письмового звернення до Абанку.Практично це здійснити в відділеннях Абанку неможливо...з власної практики, що є порушенням Закону. Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27202 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 січ, 2019 14:16 evgen_belousow написав: На сайті головного офісу А-Банку можна прочитати багатослів'я про його надійність та креативність. Але це - тільки слова задля приваблення клієнтів. В цьому я переконався на власному досвіді.

9 січня 2019 року я звернувся до банкомату "надійного" А-Банку, що розташований у відділенні банку по вул. Шевченка, 11, що в м. Хмельницькому, для отримання пенсії. Всім зрозуміло, що означає для непрацюючого пенсіонера пенсія у наш важкий час.

На банкоматі були відсутні будь-які написи про його несправність, а тому вклавши у банкомат банківську картку та набравши код і розмір своєї пенсії, я очікував отримати свою пенсію, що і передбачається змістом самої угоди з банком.

Банкомат справно виконав всі операції з списання коштів з мого рахунку, привідкрив віконце для видачі коштів, закрив його і все. Тобто "все"- це те, що власних коштів я не отримав.

На моє щастя, як я це спочатку оцінив, відділення банку ще працювало і я відразу ж звернувся до працівників відділення по допомогу.

Мені було надано допомогу у вигляді гасла з рекламного проспекту банку - "Подзвоніть на гарячу лінію!". Враховуючи, що інших пропозицій не поступило, я зателефонував на гарячу лінію банку, телефон якої розвішаний по усьому офісу з тих мабуть підстав, що ним скористувався не я один.

Не зважаючи на те, що я знаходився в приміщенні відділення банку з наявними у мене пластикової картки та посвідчення особи, мені замість допомоги влаштували допит за телефоном, що зрозуміло не надало мені наснаги. Після цього мені запропонували на наступний день прийти до офісу банку, написати заяву, почекати чотири дні, і тільки після цього буде розглядатись питання про повернення мені власної пенсії. Під час моєї дискусії з людиною по телефону, яка до речі не представилась, працівники відділення банку скаржились мені на погану роботу інтернету та телефонного зв'язку. Виникає питання, чому я за вини банку, який не спромігся забезпечити нормальну роботу банкомату або про попередження клієнтів про відсутність у них інтернету та зв'язку, повинен півмісяця чекати на отримання власних, зароблених за 44 роки трудового стажу, коштів.

Після нервового струсу, який я отримав у відділені банку, я вирішив звернутись із скаргою на порушення моїх прав клієнта до головного офісу А-Банку. Але секрет в тому, що на сайті головного офісу банку відсутня можливість на звернення клієнтів із скаргами. Тобто філософія роботи з клієнтами у А-Банку наступна: "Свої скарги залишайте при собі". За таких обставин був змушений звернутись зі скаргою до Національного Банку України.

На мою думку, відсутність попередження про несправність банкомату комусь була потрібна.

Для чого я все виклав? Просто хочу попередити людей, особливо пенсіонерів:" Не довіряйте свої кошти А-Банку, за красивими рекламними обіцянками якого тільки одне _ПШИК!" На сайті головного офісу А-Банку можна прочитати багатослів'я про його надійність та креативність. Але це - тільки слова задля приваблення клієнтів. В цьому я переконався на власному досвіді.9 січня 2019 року я звернувся до банкомату "надійного" А-Банку, що розташований у відділенні банку по вул. Шевченка, 11, що в м. Хмельницькому, для отримання пенсії. Всім зрозуміло, що означає для непрацюючого пенсіонера пенсія у наш важкий час.На банкоматі були відсутні будь-які написи про його несправність, а тому вклавши у банкомат банківську картку та набравши код і розмір своєї пенсії, я очікував отримати свою пенсію, що і передбачається змістом самої угоди з банком.Банкомат справно виконав всі операції з списання коштів з мого рахунку, привідкрив віконце для видачі коштів, закрив його і все. Тобто "все"- це те, що власних коштів я не отримав.На моє щастя, як я це спочатку оцінив, відділення банку ще працювало і я відразу ж звернувся до працівників відділення по допомогу.Мені було надано допомогу у вигляді гасла з рекламного проспекту банку - "Подзвоніть на гарячу лінію!". Враховуючи, що інших пропозицій не поступило, я зателефонував на гарячу лінію банку, телефон якої розвішаний по усьому офісу з тих мабуть підстав, що ним скористувався не я один.Не зважаючи на те, що я знаходився в приміщенні відділення банку з наявними у мене пластикової картки та посвідчення особи, мені замість допомоги влаштували допит за телефоном, що зрозуміло не надало мені наснаги. Після цього мені запропонували на наступний день прийти до офісу банку, написати заяву, почекати чотири дні, і тільки після цього буде розглядатись питання про повернення мені власної пенсії. Під час моєї дискусії з людиною по телефону, яка до речі не представилась, працівники відділення банку скаржились мені на погану роботу інтернету та телефонного зв'язку. Виникає питання, чому я за вини банку, який не спромігся забезпечити нормальну роботу банкомату або про попередження клієнтів про відсутність у них інтернету та зв'язку, повинен півмісяця чекати на отримання власних, зароблених за 44 роки трудового стажу, коштів.Після нервового струсу, який я отримав у відділені банку, я вирішив звернутись із скаргою на порушення моїх прав клієнта до головного офісу А-Банку. Але секрет в тому, що на сайті головного офісу банку відсутня можливість на звернення клієнтів із скаргами. Тобто філософія роботи з клієнтами у А-Банку наступна: "Свої скарги залишайте при собі". За таких обставин був змушений звернутись зі скаргою до Національного Банку України.На мою думку, відсутність попередження про несправність банкомату комусь була потрібна.Для чого я все виклав? Просто хочу попередити людей, особливо пенсіонерів:" Не довіряйте свої кошти А-Банку, за красивими рекламними обіцянками якого тільки одне _ПШИК!"



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Колись таку проблему Платина вирішувала за півдня.

1. Банкомат Платини з картки не видав готівку, але кошти списалися.

2. Заява письмова в відділенні.

3. Грошенята повернуті на рахунок на протязі декількох годин.

Це і була клієнтоорієнтовність. Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27202 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 січ, 2019 14:37 Re: А-Банк Квесторе_поверніться написав: Це і була клієнтоорієнтовність. Це і була клієнтоорієнтовність. Если банкомат для банка "свой" - это сделать проще, чем если "чужой". Хотя согласен надо желание сотрудников, чтобы быстро "разрулить" ситуацию. В моем банке к примеру даже собственным сотрудникам в подобной ситуации предлагали подождать от 3х дней до месяца (в зависимости от того на когда запланирована "разгрузка" банкомата). Если банкомат для банка "свой" - это сделать проще, чем если "чужой". Хотя согласен надо желание сотрудников, чтобы быстро "разрулить" ситуацию. В моем банке к примеру даже собственным сотрудникам в подобной ситуации предлагали подождать от 3х дней до месяца (в зависимости от того на когда запланирована "разгрузка" банкомата). Flamingo

Повідомлень: 1292 З нами з: 20.03.15 Подякував: 35 раз. Подякували: 276 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 січ, 2019 15:57 Квесторе_поверніться написав: Якщо людині пенсія конче потрібна для життя це важлива проблема, яку банка не змогла оперативно вирішити.

Колись таку проблему Платина вирішувала за півдня.

1. Банкомат Платини з картки не видав готівку, але кошти списалися.

2. Заява письмова в відділенні.

3. Грошенята повернуті на рахунок на протязі декількох годин.

Це і була клієнтоорієнтовність. Якщо людині пенсія конче потрібна для життя це важлива проблема, яку банка не змогла оперативно вирішити.Колись таку проблему Платина вирішувала за півдня.1. Банкомат Платини з картки не видав готівку, але кошти списалися.2. Заява письмова в відділенні.3. Грошенята повернуті на рахунок на протязі декількох годин.Це і була клієнтоорієнтовність.

При достижении кумулятивного лимита пополнений Монокарты через ТСО Привата, последний наличку принимал и после раздумий никуда не зачислял. Зато потом КЦ Привата помогало пополнить этими средствами КДВ безоплатно в течении даже наверное не часов, а минут, и без заяв, даже при неавторизованных картой Привата платежах. Альфа банкомат деньги с этой же КДВ списал, а не выдал, так Приват и тут справился спустя минуты, уж не знаю, как они с Альфой это так быстро решили. И всё это в один предновогодний день. Был приятно удивлён... При достижении кумулятивного лимита пополнений Монокарты через ТСО Привата, последний наличку принимал и после раздумий никуда не зачислял. Зато потом КЦ Привата помогало пополнить этими средствами КДВ безоплатно в течении даже наверное не часов, а минут, и без заяв, даже при неавторизованных картой Привата платежах. Альфа банкомат деньги с этой же КДВ списал, а не выдал, так Приват и тут справился спустя минуты, уж не знаю, как они с Альфой это так быстро решили. И всё это в один предновогодний день. Был приятно удивлён... Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ kreuz Повідомлень: 1231 З нами з: 10.12.07 Подякував: 115 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 січ, 2019 19:42 evgen_belousow написав: На сайті головного офісу А-Банку можна прочитати багатослів'я про його надійність та креативність. Але це - тільки слова задля приваблення клієнтів. В цьому я переконався на власному досвіді.

9 січня 2019 року я звернувся до банкомату "надійного" А-Банку, що розташований у відділенні банку по вул. Шевченка, 11, що в м. Хмельницькому, для отримання пенсії. Всім зрозуміло, що означає для непрацюючого пенсіонера пенсія у наш важкий час.

На банкоматі були відсутні будь-які написи про його несправність, а тому вклавши у банкомат банківську картку та набравши код і розмір своєї пенсії, я очікував отримати свою пенсію, що і передбачається змістом самої угоди з банком.

Банкомат справно виконав всі операції з списання коштів з мого рахунку, привідкрив віконце для видачі коштів, закрив його і все. Тобто "все"- це те, що власних коштів я не отримав.

На моє щастя, як я це спочатку оцінив, відділення банку ще працювало і я відразу ж звернувся до працівників відділення по допомогу.

Мені було надано допомогу у вигляді гасла з рекламного проспекту банку - "Подзвоніть на гарячу лінію!". Враховуючи, що інших пропозицій не поступило, я зателефонував на гарячу лінію банку, телефон якої розвішаний по усьому офісу з тих мабуть підстав, що ним скористувався не я один.

Не зважаючи на те, що я знаходився в приміщенні відділення банку з наявними у мене пластикової картки та посвідчення особи, мені замість допомоги влаштували допит за телефоном, що зрозуміло не надало мені наснаги. Після цього мені запропонували на наступний день прийти до офісу банку, написати заяву, почекати чотири дні, і тільки після цього буде розглядатись питання про повернення мені власної пенсії. Під час моєї дискусії з людиною по телефону, яка до речі не представилась, працівники відділення банку скаржились мені на погану роботу інтернету та телефонного зв'язку. Виникає питання, чому я за вини банку, який не спромігся забезпечити нормальну роботу банкомату або про попередження клієнтів про відсутність у них інтернету та зв'язку, повинен півмісяця чекати на отримання власних, зароблених за 44 роки трудового стажу, коштів.

Після нервового струсу, який я отримав у відділені банку, я вирішив звернутись із скаргою на порушення моїх прав клієнта до головного офісу А-Банку. Але секрет в тому, що на сайті головного офісу банку відсутня можливість на звернення клієнтів із скаргами. Тобто філософія роботи з клієнтами у А-Банку наступна: "Свої скарги залишайте при собі". За таких обставин був змушений звернутись зі скаргою до Національного Банку України.

На мою думку, відсутність попередження про несправність банкомату комусь була потрібна.

Для чого я все виклав? Просто хочу попередити людей, особливо пенсіонерів:" Не довіряйте свої кошти А-Банку, за красивими рекламними обіцянками якого тільки одне _ПШИК!" На сайті головного офісу А-Банку можна прочитати багатослів'я про його надійність та креативність. Але це - тільки слова задля приваблення клієнтів. В цьому я переконався на власному досвіді.9 січня 2019 року я звернувся до банкомату "надійного" А-Банку, що розташований у відділенні банку по вул. Шевченка, 11, що в м. Хмельницькому, для отримання пенсії. Всім зрозуміло, що означає для непрацюючого пенсіонера пенсія у наш важкий час.На банкоматі були відсутні будь-які написи про його несправність, а тому вклавши у банкомат банківську картку та набравши код і розмір своєї пенсії, я очікував отримати свою пенсію, що і передбачається змістом самої угоди з банком.Банкомат справно виконав всі операції з списання коштів з мого рахунку, привідкрив віконце для видачі коштів, закрив його і все. Тобто "все"- це те, що власних коштів я не отримав.На моє щастя, як я це спочатку оцінив, відділення банку ще працювало і я відразу ж звернувся до працівників відділення по допомогу.Мені було надано допомогу у вигляді гасла з рекламного проспекту банку - "Подзвоніть на гарячу лінію!". Враховуючи, що інших пропозицій не поступило, я зателефонував на гарячу лінію банку, телефон якої розвішаний по усьому офісу з тих мабуть підстав, що ним скористувався не я один.Не зважаючи на те, що я знаходився в приміщенні відділення банку з наявними у мене пластикової картки та посвідчення особи, мені замість допомоги влаштували допит за телефоном, що зрозуміло не надало мені наснаги. Після цього мені запропонували на наступний день прийти до офісу банку, написати заяву, почекати чотири дні, і тільки після цього буде розглядатись питання про повернення мені власної пенсії. Під час моєї дискусії з людиною по телефону, яка до речі не представилась, працівники відділення банку скаржились мені на погану роботу інтернету та телефонного зв'язку. Виникає питання, чому я за вини банку, який не спромігся забезпечити нормальну роботу банкомату або про попередження клієнтів про відсутність у них інтернету та зв'язку, повинен півмісяця чекати на отримання власних, зароблених за 44 роки трудового стажу, коштів.Після нервового струсу, який я отримав у відділені банку, я вирішив звернутись із скаргою на порушення моїх прав клієнта до головного офісу А-Банку. Але секрет в тому, що на сайті головного офісу банку відсутня можливість на звернення клієнтів із скаргами. Тобто філософія роботи з клієнтами у А-Банку наступна: "Свої скарги залишайте при собі". За таких обставин був змушений звернутись зі скаргою до Національного Банку України.На мою думку, відсутність попередження про несправність банкомату комусь була потрібна.Для чого я все виклав? Просто хочу попередити людей, особливо пенсіонерів:" Не довіряйте свої кошти А-Банку, за красивими рекламними обіцянками якого тільки одне _ПШИК!"



Ви дійсно перепутали усю інформацію, живу в Хмельницькому і ви пан Басовський знімали кошти не в А-банку, а в Альфа банку - це дві різні банки, там немає просто банку А-банк на Шевченка,11 Ви дійсно перепутали усю інформацію, живу в Хмельницькому і ви пан Басовський знімали кошти не в А-банку, а в Альфа банку - це дві різні банки, там немає просто банку А-банк на Шевченка,11 melkh

Повідомлень: 469 З нами з: 14.07.10 Подякував: 3 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 січ, 2019 20:56 Квесторе_поверніться написав: Якщо людині пенсія конче потрібна для життя це важлива проблема, яку банка не змогла оперативно вирішити.

Колись таку проблему Платина вирішувала за півдня.

1. Банкомат Платини з картки не видав готівку, але кошти списалися.

2. Заява письмова в відділенні.

3. Грошенята повернуті на рахунок на протязі декількох годин.

Це і була клієнтоорієнтовність. Якщо людині пенсія конче потрібна для життя це важлива проблема, яку банка не змогла оперативно вирішити.Колись таку проблему Платина вирішувала за півдня.1. Банкомат Платини з картки не видав готівку, але кошти списалися.2. Заява письмова в відділенні.3. Грошенята повернуті на рахунок на протязі декількох годин.Це і була клієнтоорієнтовність.

Вот не надо про клинтоориентированность платины рассказывать....

Снимал через менеджера, деньги ушли куда то закат по ихней системе, а мне говорит - а все, денег у вас на счету как бы уже нету , прям как в Симпсонах.

Никакой заявы не приняли, потому что такой заявы у них якобы не было для таких случаев.

Неделя сношения гарячки и таки вернули мне бабло. И речь шла о четверти фонда. Вот не надо про клинтоориентированность платины рассказывать....Снимал через менеджера, деньги ушли куда то закат по ихней системе, а мне говорит - а все, денег у вас на счету как бы уже нету, прям как в Симпсонах.Никакой заявы не приняли, потому что такой заявы у них якобы не было для таких случаев.Неделя сношения гарячки и таки вернули мне бабло. И речь шла о четверти фонда. curiousobro Повідомлень: 1627 З нами з: 21.07.17 Подякував: 34 раз. Подякували: 203 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1128112911301131 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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