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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 січ, 2019 11:53
unlock
Не переймайтеся
Написала людина нісенітницю, а Ви хочете їй щось пояснити.
Скоріше все там написано тільки за для чорного піару.
Пенсіонерів в банку не має з осені 2017 р. - всіх автоматом перевели в Приват (я сам такий).
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:57
evgen_belousow написав:
банкомату "надійного" А-Банку, що розташований у відділенні банку по вул. Шевченка, 11
У А-банка там разве есть отделение?
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:44
evgen_belousow написав:
На сайті головного офісу А-Банку можна прочитати багатослів'я про його надійність та креативність. Але це - тільки слова задля приваблення клієнтів. В цьому я переконався на власному досвіді.
9 січня 2019 року я звернувся до банкомату "надійного" А-Банку, що розташований у відділенні банку по вул. Шевченка, 11, що в м. Хмельницькому, для отримання пенсії. Всім зрозуміло, що означає для непрацюючого пенсіонера пенсія у наш важкий час.
На банкоматі були відсутні будь-які написи про його несправність, а тому вклавши у банкомат банківську картку та набравши код і розмір своєї пенсії, я очікував отримати свою пенсію, що і передбачається змістом самої угоди з банком.
Банкомат справно виконав всі операції з списання коштів з мого рахунку, привідкрив віконце для видачі коштів, закрив його і все. Тобто "все"- це те, що власних коштів я не отримав.
На моє щастя, як я це спочатку оцінив, відділення банку ще працювало і я відразу ж звернувся до працівників відділення по допомогу.
Мені було надано допомогу у вигляді гасла з рекламного проспекту банку - "Подзвоніть на гарячу лінію!". Враховуючи, що інших пропозицій не поступило, я зателефонував на гарячу лінію банку, телефон якої розвішаний по усьому офісу з тих мабуть підстав, що ним скористувався не я один.
Не зважаючи на те, що я знаходився в приміщенні відділення банку з наявними у мене пластикової картки та посвідчення особи, мені замість допомоги влаштували допит за телефоном, що зрозуміло не надало мені наснаги. Після цього мені запропонували на наступний день прийти до офісу банку, написати заяву, почекати чотири дні, і тільки після цього буде розглядатись питання про повернення мені власної пенсії. Під час моєї дискусії з людиною по телефону, яка до речі не представилась, працівники відділення банку скаржились мені на погану роботу інтернету та телефонного зв'язку. Виникає питання, чому я за вини банку, який не спромігся забезпечити нормальну роботу банкомату або про попередження клієнтів про відсутність у них інтернету та зв'язку, повинен півмісяця чекати на отримання власних, зароблених за 44 роки трудового стажу, коштів.
Після нервового струсу, який я отримав у відділені банку, я вирішив звернутись із скаргою на порушення моїх прав клієнта до головного офісу А-Банку. Але секрет в тому, що на сайті головного офісу банку відсутня можливість на звернення клієнтів із скаргами. Тобто філософія роботи з клієнтами у А-Банку наступна: "Свої скарги залишайте при собі". За таких обставин був змушений звернутись зі скаргою до Національного Банку України.
На мою думку, відсутність попередження про несправність банкомату комусь була потрібна.
Для чого я все виклав? Просто хочу попередити людей, особливо пенсіонерів:" Не довіряйте свої кошти А-Банку, за красивими рекламними обіцянками якого тільки одне _ПШИК!"
Пенсію зніиали в банкоматі Привата...мабуть.
Але тут чітко висвітлена проблема письмового звернення до Абанку.
Практично це здійснити в відділеннях Абанку неможливо...з власної практики, що є порушенням Закону.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:16
evgen_belousow написав:
На сайті головного офісу А-Банку можна прочитати багатослів'я про його надійність та креативність. Але це - тільки слова задля приваблення клієнтів. В цьому я переконався на власному досвіді.
9 січня 2019 року я звернувся до банкомату "надійного" А-Банку, що розташований у відділенні банку по вул. Шевченка, 11, що в м. Хмельницькому, для отримання пенсії. Всім зрозуміло, що означає для непрацюючого пенсіонера пенсія у наш важкий час.
На банкоматі були відсутні будь-які написи про його несправність, а тому вклавши у банкомат банківську картку та набравши код і розмір своєї пенсії, я очікував отримати свою пенсію, що і передбачається змістом самої угоди з банком.
Банкомат справно виконав всі операції з списання коштів з мого рахунку, привідкрив віконце для видачі коштів, закрив його і все. Тобто "все"- це те, що власних коштів я не отримав.
На моє щастя, як я це спочатку оцінив, відділення банку ще працювало і я відразу ж звернувся до працівників відділення по допомогу.
Мені було надано допомогу у вигляді гасла з рекламного проспекту банку - "Подзвоніть на гарячу лінію!". Враховуючи, що інших пропозицій не поступило, я зателефонував на гарячу лінію банку, телефон якої розвішаний по усьому офісу з тих мабуть підстав, що ним скористувався не я один.
Не зважаючи на те, що я знаходився в приміщенні відділення банку з наявними у мене пластикової картки та посвідчення особи, мені замість допомоги влаштували допит за телефоном, що зрозуміло не надало мені наснаги. Після цього мені запропонували на наступний день прийти до офісу банку, написати заяву, почекати чотири дні, і тільки після цього буде розглядатись питання про повернення мені власної пенсії. Під час моєї дискусії з людиною по телефону, яка до речі не представилась, працівники відділення банку скаржились мені на погану роботу інтернету та телефонного зв'язку. Виникає питання, чому я за вини банку, який не спромігся забезпечити нормальну роботу банкомату або про попередження клієнтів про відсутність у них інтернету та зв'язку, повинен півмісяця чекати на отримання власних, зароблених за 44 роки трудового стажу, коштів.
Після нервового струсу, який я отримав у відділені банку, я вирішив звернутись із скаргою на порушення моїх прав клієнта до головного офісу А-Банку. Але секрет в тому, що на сайті головного офісу банку відсутня можливість на звернення клієнтів із скаргами. Тобто філософія роботи з клієнтами у А-Банку наступна: "Свої скарги залишайте при собі". За таких обставин був змушений звернутись зі скаргою до Національного Банку України.
На мою думку, відсутність попередження про несправність банкомату комусь була потрібна.
Для чого я все виклав? Просто хочу попередити людей, особливо пенсіонерів:" Не довіряйте свої кошти А-Банку, за красивими рекламними обіцянками якого тільки одне _ПШИК!"
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:24
Якщо людині пенсія конче потрібна для життя це важлива проблема, яку банка не змогла оперативно вирішити.
Колись таку проблему Платина вирішувала за півдня.
1. Банкомат Платини з картки не видав готівку, але кошти списалися.
2. Заява письмова в відділенні.
3. Грошенята повернуті на рахунок на протязі декількох годин.
Це і була клієнтоорієнтовність.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:37
Квесторе_поверніться написав:
Це і була клієнтоорієнтовність.
Если банкомат для банка "свой" - это сделать проще, чем если "чужой". Хотя согласен надо желание сотрудников, чтобы быстро "разрулить" ситуацию. В моем банке к примеру даже собственным сотрудникам в подобной ситуации предлагали подождать от 3х дней до месяца (в зависимости от того на когда запланирована "разгрузка" банкомата).
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:57
Квесторе_поверніться написав:
Якщо людині пенсія конче потрібна для життя це важлива проблема, яку банка не змогла оперативно вирішити.
Колись таку проблему Платина вирішувала за півдня.
1. Банкомат Платини з картки не видав готівку, але кошти списалися.
2. Заява письмова в відділенні.
3. Грошенята повернуті на рахунок на протязі декількох годин.
Це і була клієнтоорієнтовність.
При достижении кумулятивного лимита пополнений Монокарты через ТСО Привата, последний наличку принимал и после раздумий никуда не зачислял. Зато потом КЦ Привата помогало пополнить этими средствами КДВ безоплатно в течении даже наверное не часов, а минут, и без заяв, даже при неавторизованных картой Привата платежах. Альфа банкомат деньги с этой же КДВ списал, а не выдал, так Приват и тут справился спустя минуты, уж не знаю, как они с Альфой это так быстро решили. И всё это в один предновогодний день. Был приятно удивлён...
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Додано: Чет 10 січ, 2019 19:42
evgen_belousow написав:
На сайті головного офісу А-Банку можна прочитати багатослів'я про його надійність та креативність. Але це - тільки слова задля приваблення клієнтів. В цьому я переконався на власному досвіді.
9 січня 2019 року я звернувся до банкомату "надійного" А-Банку, що розташований у відділенні банку по вул. Шевченка, 11, що в м. Хмельницькому, для отримання пенсії. Всім зрозуміло, що означає для непрацюючого пенсіонера пенсія у наш важкий час.
На банкоматі були відсутні будь-які написи про його несправність, а тому вклавши у банкомат банківську картку та набравши код і розмір своєї пенсії, я очікував отримати свою пенсію, що і передбачається змістом самої угоди з банком.
Банкомат справно виконав всі операції з списання коштів з мого рахунку, привідкрив віконце для видачі коштів, закрив його і все. Тобто "все"- це те, що власних коштів я не отримав.
На моє щастя, як я це спочатку оцінив, відділення банку ще працювало і я відразу ж звернувся до працівників відділення по допомогу.
Мені було надано допомогу у вигляді гасла з рекламного проспекту банку - "Подзвоніть на гарячу лінію!". Враховуючи, що інших пропозицій не поступило, я зателефонував на гарячу лінію банку, телефон якої розвішаний по усьому офісу з тих мабуть підстав, що ним скористувався не я один.
Не зважаючи на те, що я знаходився в приміщенні відділення банку з наявними у мене пластикової картки та посвідчення особи, мені замість допомоги влаштували допит за телефоном, що зрозуміло не надало мені наснаги. Після цього мені запропонували на наступний день прийти до офісу банку, написати заяву, почекати чотири дні, і тільки після цього буде розглядатись питання про повернення мені власної пенсії. Під час моєї дискусії з людиною по телефону, яка до речі не представилась, працівники відділення банку скаржились мені на погану роботу інтернету та телефонного зв'язку. Виникає питання, чому я за вини банку, який не спромігся забезпечити нормальну роботу банкомату або про попередження клієнтів про відсутність у них інтернету та зв'язку, повинен півмісяця чекати на отримання власних, зароблених за 44 роки трудового стажу, коштів.
Після нервового струсу, який я отримав у відділені банку, я вирішив звернутись із скаргою на порушення моїх прав клієнта до головного офісу А-Банку. Але секрет в тому, що на сайті головного офісу банку відсутня можливість на звернення клієнтів із скаргами. Тобто філософія роботи з клієнтами у А-Банку наступна: "Свої скарги залишайте при собі". За таких обставин був змушений звернутись зі скаргою до Національного Банку України.
На мою думку, відсутність попередження про несправність банкомату комусь була потрібна.
Для чого я все виклав? Просто хочу попередити людей, особливо пенсіонерів:" Не довіряйте свої кошти А-Банку, за красивими рекламними обіцянками якого тільки одне _ПШИК!"
Ви дійсно перепутали усю інформацію, живу в Хмельницькому і ви пан Басовський знімали кошти не в А-банку, а в Альфа банку - це дві різні банки, там немає просто банку А-банк на Шевченка,11
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:56
Квесторе_поверніться написав:
Якщо людині пенсія конче потрібна для життя це важлива проблема, яку банка не змогла оперативно вирішити.
Колись таку проблему Платина вирішувала за півдня.
1. Банкомат Платини з картки не видав готівку, але кошти списалися.
2. Заява письмова в відділенні.
3. Грошенята повернуті на рахунок на протязі декількох годин.
Це і була клієнтоорієнтовність.
Вот не надо про клинтоориентированность платины рассказывать....
Снимал через менеджера, деньги ушли куда то закат по ихней системе, а мне говорит - а все, денег у вас на счету как бы уже нету
, прям как в Симпсонах.
Никакой заявы не приняли, потому что такой заявы у них якобы не было для таких случаев.
Неделя сношения гарячки и таки вернули мне бабло. И речь шла о четверти фонда.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:19
evgen_belousow
Гарно ви (чуть не) розвели АБанківців
браво!
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