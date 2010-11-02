|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:36
greenozon написав:evgen_belousow
Гарно ви (чуть не) розвели АБанківців
браво!
Ну баче людина велику букву "А" - значить А-банк.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 2913
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4352
|597412
|
|
|66353
|8207728
|
|
|33506
|4129164
|
|