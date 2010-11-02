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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:36
greenozon написав:evgen_belousow
Гарно ви (чуть не) розвели АБанківців
браво!
Ну баче людина велику букву "А" - значить А-банк.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:15
А банка - хорошая банка. Шоб не было как в том анекдоте: ложечки нашлись - но осадочек то остался
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:10
В Грейс по кредитке входят абсолютно все операции, как в привате?
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novichok
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:37
novichok написав:
В Грейс по кредитке входят абсолютно все операции, как в привате?
Конечно.
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