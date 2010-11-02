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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1129113011311132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:36

  greenozon написав:evgen_belousow

Гарно ви (чуть не) розвели АБанківців :)

браво!

Ну баче людина велику букву "А" - значить А-банк.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:15

Re: А-Банк

А банка - хорошая банка. Шоб не было как в том анекдоте: ложечки нашлись - но осадочек то остался :)
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:10

В Грейс по кредитке входят абсолютно все операции, как в привате?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:37

  novichok написав:В Грейс по кредитке входят абсолютно все операции, как в привате?


Конечно.
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jay2004
 
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