Ну баче людина велику букву "А" - значить А-банк.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:36
Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:15
Re: А-Банк
А банка - хорошая банка. Шоб не было как в том анекдоте: ложечки нашлись - но осадочек то остался
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:37
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:15
Re: А-Банк
Не знаю, что это значит, но А24 решил поздравить меня з депозитным НГ счаз: "З 2 січня депозити в А-Банку від 17,5% до 18% річних (19,5% з капіталізацією)! Відкрийте вклад в АБанк-24 прямо зараз!"
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:19
Re: А-Банк
В приложухе рисует вроде по-прежнему: 3х15,5% / 6х17,2% / 12x17,5%. Добавляет ли дальше ещё 1%, не знаю...
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