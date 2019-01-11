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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:36
greenozon написав:evgen_belousow
Гарно ви (чуть не) розвели АБанківців
браво!
Ну баче людина велику букву "А" - значить А-банк.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:15
А банка - хорошая банка. Шоб не было как в том анекдоте: ложечки нашлись - но осадочек то остался
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:10
В Грейс по кредитке входят абсолютно все операции, как в привате?
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novichok
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:37
novichok написав:
В Грейс по кредитке входят абсолютно все операции, как в привате?
Конечно.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:15
Не знаю, что это значит, но А24 решил поздравить меня з депозитным НГ счаз: "З 2 січня депозити в А-Банку від 17,5% до 18% річних (19,5% з капіталізацією)! Відкрийте вклад в АБанк-24 прямо зараз!"
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:19
В приложухе рисует вроде по-прежнему: 3х15,5% / 6х17,2% / 12x17,5%. Добавляет ли дальше ещё 1%, не знаю...
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Додано: Суб 12 січ, 2019 06:00
kreuz написав:
В приложухе рисует вроде по-прежнему: 3х15,5% / 6х17,2% / 12x17,5%. Добавляет ли дальше ещё 1%, не знаю
Депозит на год под 17,5%
За авто пролонгацию +1%, итого 18,5%
Капитализации нет, но вы можете сами ежемесячно прибавлять проценты к телу депозита, итого 19,80%
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Iona
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Додано: Суб 12 січ, 2019 19:46
melkh написав:
Ви дійсно перепутали усю інформацію, живу в Хмельницькому і ви пан Басовський знімали кошти не в А-банку, а в Альфа банку - це дві різні банки, там немає просто банку А-банк на Шевченка,11
Думаю этот пенс-мнимая жертва сольется в никуда по тихому без признания своей ошибки.
У абанки давно забрали выдачу пенсий.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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alex lem
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