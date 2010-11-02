Додано: Нед 13 січ, 2019 06:55
kreuz написав:
А как тут автопролонгация работает, с прежней датой как в Привате, или со смещением? На сколько дней дата выплаты смещается после автопролонгации? Лонгировать вручную без смещения можно?
со смещением на 3дня. переоформить в дату окончания+1 с прибавкой 1% можно на больший срок. на такой же и меньший можно закрыть и открыть по новой,но без +1%:(
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