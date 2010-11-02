со смещением на 3дня. переоформить в дату окончания+1 с прибавкой 1% можно на больший срок. на такой же и меньший можно закрыть и открыть по новой,но без +1%:(
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 січ, 2019 06:55
со смещением на 3дня. переоформить в дату окончания+1 с прибавкой 1% можно на больший срок. на такой же и меньший можно закрыть и открыть по новой,но без +1%:(
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Нед 13 січ, 2019 12:15
Re: А-Банк
Переоформление на больший срок сохраняет дату выплаты % или смещает на следующий день? 3 месяца на 6 тоже можно переоформить с +1%?
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:17
Re: А-Банк
буквально пару сторінок тому один пан відкрив крутий секрет!
viewtopic.php?p=4548630#p4548630
+50грн !
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