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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1130113111321133

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 06:55

  kreuz написав:А как тут автопролонгация работает, с прежней датой как в Привате, или со смещением? На сколько дней дата выплаты смещается после автопролонгации? Лонгировать вручную без смещения можно?

со смещением на 3дня. переоформить в дату окончания+1 с прибавкой 1% можно на больший срок. на такой же и меньший можно закрыть и открыть по новой,но без +1%:(
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:15

Re: А-Банк

Переоформление на больший срок сохраняет дату выплаты % или смещает на следующий день? 3 месяца на 6 тоже можно переоформить с +1%?
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:17

Re: А-Банк

  kreuz написав:3 месяца на 6 тоже можно переоформить с +1%?


буквально пару сторінок тому один пан відкрив крутий секрет!

viewtopic.php?p=4548630#p4548630
+50грн !
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