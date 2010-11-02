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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 січ, 2019 12:15
Re: А-Банк
Переоформление на больший срок сохраняет дату выплаты % или смещает на следующий день? 3 месяца на 6 тоже можно переоформить с +1%?
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:17
Re: А-Банк
буквально пару сторінок тому один пан відкрив крутий секрет!
viewtopic.php?p=4548630#p4548630
+50грн !
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Додано: Нед 13 січ, 2019 14:48
Так как переоформить вклад вы можете по сути только в день выплаты процентов (он же день возврата вклада), то новый договор будет оформлен уже этой же датой, то есть дата выплаты % ОБЯЗАТЕЛЬНО сместится на 1 календарный день в сравнении с предыдущим вкладом.
Додано: Нед 13 січ, 2019 17:00
Re: А-Банк
Автопролонгация удобна, будь она день в день, как в Привате. А тут лучше руками на 6 или 12 мес получается. Лояльность такая же, а смещение только на 1 день вместо 3-х. Благодарю всех.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 18:01
Ніхто не чув, чи можна офоримити 2-у уні з кредлімітом 0 як у приваті?
Востаннє редагувалось melkh в Нед 13 січ, 2019 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 січ, 2019 10:23
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:19
А если оканчивается годовое депо, можно ли переоформить также на год с плюс 1% методом переоформления? или ждать 3 дня по автопролонгации?
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Додано: Пон 14 січ, 2019 12:26
Только ждать. плюс 1% методом переоформления работает только на БОЛЬШИЙ срок 3->6, 6->12, 3->12
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