RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1131113211331134>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:15

Re: А-Банк

Переоформление на больший срок сохраняет дату выплаты % или смещает на следующий день? 3 месяца на 6 тоже можно переоформить с +1%?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1251
З нами з: 10.12.07
Подякував: 115 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:17

Re: А-Банк

  kreuz написав:3 месяца на 6 тоже можно переоформить с +1%?


буквально пару сторінок тому один пан відкрив крутий секрет!

viewtopic.php?p=4548630#p4548630
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3898
З нами з: 01.06.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:48

  kreuz написав:Переоформление на больший срок сохраняет дату выплаты % или смещает на следующий день?
Так как переоформить вклад вы можете по сути только в день выплаты процентов (он же день возврата вклада), то новый договор будет оформлен уже этой же датой, то есть дата выплаты % ОБЯЗАТЕЛЬНО сместится на 1 календарный день в сравнении с предыдущим вкладом.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 20.03.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:00

Re: А-Банк

Автопролонгация удобна, будь она день в день, как в Привате. А тут лучше руками на 6 или 12 мес получается. Лояльность такая же, а смещение только на 1 день вместо 3-х. Благодарю всех.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1251
З нами з: 10.12.07
Подякував: 115 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:01

Ніхто не чув, чи можна офоримити 2-у уні з кредлімітом 0 як у приваті?
Востаннє редагувалось melkh в Нед 13 січ, 2019 21:32, всього редагувалось 1 раз.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 470
З нами з: 14.07.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:56

melkh
Без проблем.
vcy
 
Повідомлень: 46
З нами з: 07.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:23

  melkh написав:Ніхто не чув, чи можна офоримити 2-у уні з кредлімітом 0 як у приваті?

У меня так.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3763
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:19

  kreuz написав:Автопролонгация удобна, будь она день в день, как в Привате. А тут лучше руками на 6 или 12 мес получается. Лояльность такая же, а смещение только на 1 день вместо 3-х. Благодарю всех.

А если оканчивается годовое депо, можно ли переоформить также на год с плюс 1% методом переоформления? или ждать 3 дня по автопролонгации?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1408
З нами з: 04.12.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:26

  Алексей77 написав:
  kreuz написав:Автопролонгация удобна, будь она день в день, как в Привате. А тут лучше руками на 6 или 12 мес получается. Лояльность такая же, а смещение только на 1 день вместо 3-х. Благодарю всех.

А если оканчивается годовое депо, можно ли переоформить также на год с плюс 1% методом переоформления? или ждать 3 дня по автопролонгации?

Только ждать. плюс 1% методом переоформления работает только на БОЛЬШИЙ срок 3->6, 6->12, 3->12
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1674
З нами з: 18.09.13
Подякував: 360 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:28

vollena71
3 на 12 можно сразу переоформить? Или только на 6?
Vorlon
 
Повідомлень: 6332
З нами з: 14.06.13
Подякував: 343 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1131113211331134>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: clk, imlex, J, kostya77, lubopytnaya, PUMB і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6642, 6643, 6644
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66432 8220098
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 12:06
Alfa_Bank
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3353, 3354, 3355
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33543 4133854
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 12:01
lubopytnaya
Банк Глобус 1 ... 435, 436, 437
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4363 599644
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 січ, 2019 12:59
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.