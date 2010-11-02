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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:32
можно
Vorlon написав:vollena71
3 на 12 можно сразу переоформить? Или только на 6?
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vollena71
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