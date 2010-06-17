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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:32
можно
Vorlon написав:vollena71
3 на 12 можно сразу переоформить? Или только на 6?
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:08
Приветствую. Получил уни кешбечную. Через мобильное приложение увеличил лимит с 0 до 5к. Почему эта сумма высвечивается как личные средства?
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логан1919
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:14
логан1919 написав:
Приветствую. Получил уни кешбечную. Через мобильное приложение увеличил лимит с 0 до 5к. Почему эта сумма высвечивается как личные средства?
Это не личные средства - это средства доступные для трат. То есть то что можете тратить. Приват, Моня точно так же показывают
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Flamingo
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:27
Flamingo написав: логан1919 написав:
Приветствую. Получил уни кешбечную. Через мобильное приложение увеличил лимит с 0 до 5к. Почему эта сумма высвечивается как личные средства?
Это не личные средства - это средства доступные для трат. То есть то что можете тратить. Приват, Моня точно так же показывают
А что за пункт тогда ниже -
кредитный лимит и сумма 0.. Приват в приложении показывает использованный кредит, кредитный лимит и сумму обязательного платежа.. А комис с этих "доступных средств" при пополнении депозита будет?)
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логан1919
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Додано: Пон 14 січ, 2019 16:47
логан1919 написав: Flamingo написав: логан1919 написав:
Приветствую. Получил уни кешбечную. Через мобильное приложение увеличил лимит с 0 до 5к. Почему эта сумма высвечивается как личные средства?
Это не личные средства - это средства доступные для трат. То есть то что можете тратить. Приват, Моня точно так же показывают
А что за пункт тогда ниже -
кредитный лимит и сумма 0.. Приват в приложении показывает использованный кредит, кредитный лимит и сумму обязательного платежа.. А комис с этих "доступных средств" при пополнении депозита будет?)
Скрин дайте! У меня все показывает правильно и лимит, и задолженность, и обязательный платеж.
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Flamingo
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Додано: Пон 14 січ, 2019 17:55
логан1919 написав:
Приветствую. Получил уни кешбечную. Через мобильное приложение увеличил лимит с 0 до 5к. Почему эта сумма высвечивается как личные средства?
Подождите сутки после повышения лимита.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:10
Коллеги, заход налом как и раньше - беспроцентно касса с картой на уни, с уни депо с выплатой на кдв. Все верно?
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Mutabor
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:15
Mutabor написав:
Коллеги, заход налом как и раньше - беспроцентно касса с картой на уни, с уни депо с выплатой на кдв. Все верно?
Можна й так.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Пон 14 січ, 2019 18:49
Mutabor
можна просто кеш ін - каса - кеш аут
тобто без карток
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greenozon
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