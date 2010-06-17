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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1131113211331134

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:32

  Vorlon написав:vollena71
3 на 12 можно сразу переоформить? Или только на 6?

можно
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:08

А банк

Приветствую. Получил уни кешбечную. Через мобильное приложение увеличил лимит с 0 до 5к. Почему эта сумма высвечивается как личные средства?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:14

  логан1919 написав:Приветствую. Получил уни кешбечную. Через мобильное приложение увеличил лимит с 0 до 5к. Почему эта сумма высвечивается как личные средства?

Это не личные средства - это средства доступные для трат. То есть то что можете тратить. Приват, Моня точно так же показывают
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:27

  Flamingo написав:
  логан1919 написав:Приветствую. Получил уни кешбечную. Через мобильное приложение увеличил лимит с 0 до 5к. Почему эта сумма высвечивается как личные средства?

Это не личные средства - это средства доступные для трат. То есть то что можете тратить. Приват, Моня точно так же показывают

А что за пункт тогда ниже -
кредитный лимит и сумма 0.. Приват в приложении показывает использованный кредит, кредитный лимит и сумму обязательного платежа.. А комис с этих "доступных средств" при пополнении депозита будет?)
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:47

  логан1919 написав:
  Flamingo написав:
  логан1919 написав:Приветствую. Получил уни кешбечную. Через мобильное приложение увеличил лимит с 0 до 5к. Почему эта сумма высвечивается как личные средства?

Это не личные средства - это средства доступные для трат. То есть то что можете тратить. Приват, Моня точно так же показывают

А что за пункт тогда ниже -
кредитный лимит и сумма 0.. Приват в приложении показывает использованный кредит, кредитный лимит и сумму обязательного платежа.. А комис с этих "доступных средств" при пополнении депозита будет?)

Скрин дайте! У меня все показывает правильно и лимит, и задолженность, и обязательный платеж.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:55

  логан1919 написав:Приветствую. Получил уни кешбечную. Через мобильное приложение увеличил лимит с 0 до 5к. Почему эта сумма высвечивается как личные средства?

Подождите сутки после повышения лимита.
panatar.com
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:10

Коллеги, заход налом как и раньше - беспроцентно касса с картой на уни, с уни депо с выплатой на кдв. Все верно?
Mutabor
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:15

  Mutabor написав:Коллеги, заход налом как и раньше - беспроцентно касса с картой на уни, с уни депо с выплатой на кдв. Все верно?

Можна й так.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:49

Mutabor

можна просто кеш ін - каса - кеш аут :)
тобто без карток
+50грн !
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greenozon
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