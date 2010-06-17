ок. спасибо. на горячке
так само ответили)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:31
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:12
Re: А-Банк
уже 2 раза звонили, зовут зайти в отделение просят открыть депозит, обещают 17.5 + 3 % это че за новости в чем подвох!
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:28
3% - это карта кешбечная. Вангую
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:35
Тоже ставлю на такой вариант.
Звучит конечно как подвох, но карта на самом деле "интересная".
Я себе взял. Причём сам пришёл по наводке из этой ветки, а не поддался на уговоры
Но решать конечно Вам
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:06
в КешБек категоріях є від 2 до 20%
чому власне 3 цікаво
оце буде номер якщо +3 до депошки!
тримайте нас в курсі подій
+50грн !
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