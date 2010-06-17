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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:31

  unlock написав:
  логан1919 написав:Приветствую. Получил уни кешбечную. Через мобильное приложение увеличил лимит с 0 до 5к. Почему эта сумма высвечивается как личные средства?

Подождите сутки после повышения лимита.
ок. спасибо. на горячке
так само ответили)
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:12

Re: А-Банк

уже 2 раза звонили, зовут зайти в отделение просят открыть депозит, обещают 17.5 + 3 % это че за новости в чем подвох!
habbol86
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:28

  habbol86 написав:уже 2 раза звонили, зовут зайти в отделение просят открыть депозит, обещают 17.5 + 3 % это че за новости в чем подвох!


3% - это карта кешбечная. Вангую :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:35

  jay2004 написав:
  habbol86 написав:уже 2 раза звонили, зовут зайти в отделение просят открыть депозит, обещают 17.5 + 3 % это че за новости в чем подвох!


3% - это карта кешбечная. Вангую :wink:

Тоже ставлю на такой вариант.

Звучит конечно как подвох, но карта на самом деле "интересная".

Я себе взял. Причём сам пришёл по наводке из этой ветки, а не поддался на уговоры :)

Но решать конечно Вам
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 22:06

в КешБек категоріях є від 2 до 20%
чому власне 3 цікаво :)

оце буде номер якщо +3 до депошки!
тримайте нас в курсі подій
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:55

  greenozon написав:в КешБек категоріях є від 2 до 20%
чому власне 3 цікаво :)

оце буде номер якщо +3 до депошки!
тримайте нас в курсі подій

сходил, сказали что речь про карту с кэшбеком!
habbol86
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