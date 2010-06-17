|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 січ, 2019 19:31
unlock написав: логан1919 написав:
Приветствую. Получил уни кешбечную. Через мобильное приложение увеличил лимит с 0 до 5к. Почему эта сумма высвечивается как личные средства?
Подождите сутки после повышения лимита.
ок. спасибо. на горячке
так само ответили)
-
логан1919
-
-
- Повідомлень: 158
- З нами з: 15.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:12
уже 2 раза звонили, зовут зайти в отделение просят открыть депозит, обещают 17.5 + 3 % это че за новости в чем подвох!
-
habbol86
-
-
- Повідомлень: 140
- З нами з: 14.09.15
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:28
habbol86 написав:
уже 2 раза звонили, зовут зайти в отделение просят открыть депозит, обещают 17.5 + 3 % это че за новости в чем подвох!
3% - это карта кешбечная. Вангую
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1571
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:35
jay2004 написав: habbol86 написав:
уже 2 раза звонили, зовут зайти в отделение просят открыть депозит, обещают 17.5 + 3 % это че за новости в чем подвох!
3% - это карта кешбечная. Вангую
Тоже ставлю на такой вариант.
Звучит конечно как подвох, но карта на самом деле "интересная".
Я себе взял. Причём сам пришёл по наводке из этой ветки, а не поддался на уговоры
Но решать конечно Вам
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 6984
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4581 раз.
- Подякували: 1673 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Пон 14 січ, 2019 22:06
в КешБек категоріях є від 2 до 20%
чому власне 3 цікаво
оце буде номер якщо +3 до депошки!
тримайте нас в курсі подій
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 3928
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:55
greenozon написав:
в КешБек категоріях є від 2 до 20%
чому власне 3 цікаво
оце буде номер якщо +3 до депошки!
тримайте нас в курсі подій
сходил, сказали что речь про карту с кэшбеком!
-
habbol86
-
-
- Повідомлень: 140
- З нами з: 14.09.15
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|66473
|8227912
|
|
|33576
|4138255
|
|
|386
|94377
|
|