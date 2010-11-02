Братки працюють по понятіях.
Але депо на півроку пролонгувались під 18,2% а на рік під 18,5%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:54
Братки працюють по понятіях.
Але депо на півроку пролонгувались під 18,2% а на рік під 18,5%.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:45
Re: А-Банк
Дякую за добру новину.
Мне такое счастье привалит на днях - сейчас активно доливаю депозит на продлении.
Надеюсь пополнения не закроют, а если и закроют то останется правило не более первоначальной суммы депо. Доливаю по самые края.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:50
Добре що є чим доливати ...вся вільна ліквідність в активах.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:54
Re: А-Банк
Идет перелив с кувшинки Приват . Полностью выхожу из госбанков, все частникам, кровосисям и упырям + щедрость Минфина не знает границ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 17 січ, 2019 19:57
Re: А-Банк
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:06
Re: А-Банк
Дурничка це, велик1 грош1 тримати в одному м1сц1.
Приват - низкий %% по депо , нет смысла мариновать , кредитка Привата неинтересна.
Все мои потоки - это чОрный нал. А Ощад сам себе перемудрил с акцией "Мой депозит+".
Ну и захотелось мир посмотреть - открыл для себя 5 новых банков.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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