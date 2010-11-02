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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1134113511361137>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:54

  greenozon написав:
  vollena71 написав:Только мне озвучивали условие - сумма каждой покупки не менее 100грн


АБанка сама винахідлива і таємнича банка
ніяких оф. умов, все на словах і обіцянках :)

Братки працюють по понятіях.
Але депо на півроку пролонгувались під 18,2% а на рік під 18,5%.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:45

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Але депо на півроку пролонгувались під 18,2% а на рік під 18,5%.


Дякую за добру новину.
Мне такое счастье привалит на днях - сейчас активно доливаю депозит на продлении.
Надеюсь пополнения не закроют, а если и закроют то останется правило не более первоначальной суммы депо. Доливаю по самые края.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:50

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Але депо на півроку пролонгувались під 18,2% а на рік під 18,5%.


Дякую за добру новину.
Мне такое счастье привалит на днях - сейчас активно доливаю депозит на продлении.
Надеюсь пополнения не закроют, а если и закроют то останется правило не более первоначальной суммы депо. Доливаю по самые края.

Добре що є чим доливати :) ...вся вільна ліквідність в активах.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:54

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Добре що є чим доливати ...вся вільна ліквідність в активах.


Идет перелив с кувшинки Приват . Полностью выхожу из госбанков, все частникам, кровосисям и упырям + щедрость Минфина не знает границ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:57

Re: А-Банк

  Goodman написав:Полностью выхожу из госбанков

А це чому? Низький прОцент?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:06

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:А це чому? Низький прОцент?


Дурничка це, велик1 грош1 тримати в одному м1сц1.
Приват - низкий %% по депо , нет смысла мариновать , кредитка Привата неинтересна.
Все мои потоки - это чОрный нал. А Ощад сам себе перемудрил с акцией "Мой депозит+".
Ну и захотелось мир посмотреть - открыл для себя 5 новых банков.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:07

Re: А-Банк

Мне банк позакрывал все карты кроме гривневой КДВ. И чем мне теперь им депо доливать?
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:07

  pavyak написав:Мне банк позакрывал все карты кроме гривневой КДВ. И чем мне теперь им депо доливать?

Напевне в уні термін дії закінчився. Рахунки є.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:19

Re: А-Банк

  Goodman написав:Приват - низкий %% по депо , нет смысла мариновать


оце 100% колего!
ПБ трошки офіг**в
3 в валюті і 1 з гаком в Єуро
і в гривні дурничка якась (в рік)
нерозумію звідки їм статистика малює гігантські прирости депо людей...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:22

  greenozon написав:нерозумію звідки їм статистика малює гігантські прирости депо людей...

Фанатики, для которых существует только один банк в стране...
Vorlon
 
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