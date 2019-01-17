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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1134113511361137

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:05

Re: А-Банк

  Vorlon написав:Фанатики, для которых существует только один банк в стране...
Этот банк хотя бы раздает кредитные лимиты по картам для жителей Донецкой и Луганской областях, которые подконтрольны Украине. Ряд других банков даже и слышать не хотят)

Да и возможность самостоятельно сделать многие вещи в интернет-банкинге тоже притягивает клиентов. Для меня ещё удобен своей доступностью отделением и тумбой на предприятии, где работаю + оплата комуналки без комиссии (газ не в счет).
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 02:05

MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 05:51

  Vorlon написав:
  greenozon написав:нерозумію звідки їм статистика малює гігантські прирости депо людей...

Фанатики, для которых существует только один банк в стране...

Так сказать народный банк есть в народе и глубинке,поэтому и ценят. У меня в столице есть огромный выбор ,у жителя области в смт такого выбора нет. Лет 10 назад Аваль смело можно было считать также народным,но ужался и оптимизировался до неузнаваемости.
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sens
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:00

  Goodman написав:
  habbol86 написав:сходил, сказали что речь про карту с кэшбеком!


Жаль, институт Персональных менеджеров отменили в Ашке.
Пришлось Вам сходить, хотя ранее достаточно было телефонного звоночка.

Чому? Мені сама керівниця відділення сказала, що вона - мій перс. менеджер. (Правда, у мене депо під фонд)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:01

  sens написав:
  Vorlon написав:
  greenozon написав:нерозумію звідки їм статистика малює гігантські прирости депо людей...

Фанатики, для которых существует только один банк в стране...

Так сказать народный банк есть в народе и глубинке,поэтому и ценят. У меня в столице есть огромный выбор ,у жителя области в смт такого выбора нет. Лет 10 назад Аваль смело можно было считать также народным,но ужался и оптимизировался до неузнаваемости.

Прям в точку. Жителю Запорожья можно крутить носом в отличии от жителей маленьких городков, где выбор есть между ощадом и приватом. В таком случае альтернатив нет.
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