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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:05
Vorlon написав:
Фанатики, для которых существует только один банк в стране...
Этот банк хотя бы раздает кредитные лимиты по картам для жителей Донецкой и Луганской областях, которые подконтрольны Украине. Ряд других банков даже и слышать не хотят)
Да и возможность самостоятельно сделать многие вещи в интернет-банкинге тоже притягивает клиентов. Для меня ещё удобен своей доступностью отделением и тумбой на предприятии, где работаю + оплата комуналки без комиссии (газ не в счет).
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 02:05
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Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 05:51
Vorlon написав: greenozon написав:
нерозумію звідки їм статистика малює гігантські прирости депо людей...
Фанатики, для которых существует только один банк в стране...
Так сказать народный банк есть в народе и глубинке,поэтому и ценят. У меня в столице есть огромный выбор ,у жителя области в смт такого выбора нет. Лет 10 назад Аваль смело можно было считать также народным,но ужался и оптимизировался до неузнаваемости.
никому не верю
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:00
Goodman написав: habbol86 написав:
сходил, сказали что речь про карту с кэшбеком!
Жаль, институт Персональных менеджеров отменили в Ашке.
Пришлось Вам сходить, хотя ранее достаточно было телефонного звоночка.
Чому? Мені сама керівниця відділення сказала, що вона - мій перс. менеджер. (Правда, у мене депо під фонд)
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:01
sens написав: Vorlon написав: greenozon написав:
нерозумію звідки їм статистика малює гігантські прирости депо людей...
Фанатики, для которых существует только один банк в стране...
Так сказать народный банк есть в народе и глубинке,поэтому и ценят. У меня в столице есть огромный выбор ,у жителя области в смт такого выбора нет. Лет 10 назад Аваль смело можно было считать также народным,но ужался и оптимизировался до неузнаваемости.
Прям в точку. Жителю Запорожья можно крутить носом в отличии от жителей маленьких городков, где выбор есть между ощадом и приватом. В таком случае альтернатив нет.
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curiousobro
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:28
Квесторе_поверніться написав: greenozon написав: vollena71 написав:
Только мне озвучивали условие - сумма каждой покупки не менее 100грн
АБанка сама винахідлива і таємнича банка
ніяких оф. умов, все на словах і обіцянках
Братки працюють по понятіях.
Але депо на півроку пролонгувались під 18,2% а на рік під 18,5%.
А у Вас как написано: "18,5" или "17,5+1"?
У меня тоже сегодня пролонгировался, и пишет именно "17,5+1".
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Искатель
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:29
Искатель
17,5% +1,0%.
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V2
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:16
Искатель
у меня тоже продлились депо - 17,5% +1,0%.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:23
Goodman написав:
тоже продлились депо - 17,5% +1,0%.
АБанк завжди так писав при лонгації (відповідні цифри + надбавка)
щось в цьому зле?
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greenozon
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:25
greenozon написав:
щось в цьому зле?
Вы спрашиваете как лекарь человеческих душ?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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