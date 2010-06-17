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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1135113611371138

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:40

Goodman

самому стало цікаво суть

"Вас как написано: "18,5" или "17,5+1"? "
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:59

Re: А-Банк

  greenozon написав:самому стало цікаво суть


Такое писательство бесит. Просто написать 18,5 им религия не позволяет?
-----------------------------------------------------
Смотрел свой договор с БИСовым банком . Там мне удалось вытянуть надбавку в 2%.
Так там четко прописана ставка, а в скобках уже идет расшифровка : базовая ставка+2%.
В А-банке все ПОКА хорошо, но писанина бесит. :-)
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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  #<1 ... 1135113611371138
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