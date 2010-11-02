Goodman
самому стало цікаво суть
"Вас как написано: "18,5" или "17,5+1"? "
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:40
Goodman
самому стало цікаво суть
"Вас как написано: "18,5" или "17,5+1"? "
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:59
Re: А-Банк
Такое писательство бесит. Просто написать 18,5 им религия не позволяет?
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Смотрел свой договор с БИСовым банком . Там мне удалось вытянуть надбавку в 2%.
Так там четко прописана ставка, а в скобках уже идет расшифровка : базовая ставка+2%.
В А-банке все ПОКА хорошо, но писанина бесит.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:26
Re: А-Банк
В приваті в період індіанських депо видавали на 1 договір 3 папірці, основна ставка, додаткова та бонус+. А-банка в фарватері.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:31
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:36
Re: А-Банк
Перевёл с КДВ на Уни всю сумму, а реально там числилось на 1 грн. меньше, но это видно только если посмотреть выписку по карте. Почему так - не пойму. В итоге на КДВ теперь "минус 1 грн." - чем это чревато, и стоит ли с Уни вернуть 1 грн. на КДВ?
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