Goodman
самому стало цікаво суть
"Вас как написано: "18,5" или "17,5+1"? "
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:40
Goodman
самому стало цікаво суть
"Вас как написано: "18,5" или "17,5+1"? "
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:59
Re: А-Банк
Такое писательство бесит. Просто написать 18,5 им религия не позволяет?
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Смотрел свой договор с БИСовым банком . Там мне удалось вытянуть надбавку в 2%.
Так там четко прописана ставка, а в скобках уже идет расшифровка : базовая ставка+2%.
В А-банке все ПОКА хорошо, но писанина бесит.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:26
Re: А-Банк
В приваті в період індіанських депо видавали на 1 договір 3 папірці, основна ставка, додаткова та бонус+. А-банка в фарватері.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:31
Додано: Суб 19 січ, 2019 20:36
Re: А-Банк
Перевёл с КДВ на Уни всю сумму, а реально там числилось на 1 грн. меньше, но это видно только если посмотреть выписку по карте. Почему так - не пойму. В итоге на КДВ теперь "минус 1 грн." - чем это чревато, и стоит ли с Уни вернуть 1 грн. на КДВ?
Додано: Суб 19 січ, 2019 22:47
Re: А-Банк
На КдВ образовался технический овердрафт. Вроде как, его стоит загасить до 25 числа текущего месяца, потом проценты пойдут.
У меня такое же было после использования карты заграницей.
Додано: Суб 19 січ, 2019 23:09
reef Можна не повертати. Нічим Вам це не загрожує. Зайва гривня - Ваша, вона була заблокована - розблокована при реєстрації картки на якомусь з ресурсів.
З недавніх пір А-банк, коригуючи залишок при таких розблокуваннях, перестав відображати їх у виписці. Таким чином і не включаючи їх до суми поповнення за місяць.
Для КДВ це не має будь-якого значення, а по Уні, ймовірно, були випадки гасіння кредитного ліміту за рахунок списань-повернень, і, думаю, сумами побільше, ніж 1 грн.
У виписці врешті-решт розблокування теж відобразиться, але не раніше 25 числа.
Додано: Нед 20 січ, 2019 00:16
Можно поподробней про ряд этих других банков?! Это кто ж у нас не даёт кредиты в Донецкой области?!
Додано: Нед 20 січ, 2019 10:51
Re: А-Банк
логан1919, например, Таскомбанк. Кредитные карты оформить в отделении нельзя, но можно оформить потребительские кредиты на покупку техники.
Также Альфа-Банк. Хотя, возможно, если получать зп на их карту, то карточку и можно оформить.
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