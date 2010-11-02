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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1135113611371138

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:40

Goodman

самому стало цікаво суть

"Вас как написано: "18,5" или "17,5+1"? "
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:59

Re: А-Банк

  greenozon написав:самому стало цікаво суть


Такое писательство бесит. Просто написать 18,5 им религия не позволяет?
-----------------------------------------------------
Смотрел свой договор с БИСовым банком . Там мне удалось вытянуть надбавку в 2%.
Так там четко прописана ставка, а в скобках уже идет расшифровка : базовая ставка+2%.
В А-банке все ПОКА хорошо, но писанина бесит. :-)
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:26

Re: А-Банк

  Goodman написав:В А-банке все ПОКА хорошо, но писанина бесит.


В приваті в період індіанських депо видавали на 1 договір 3 папірці, основна ставка, додаткова та бонус+. А-банка в фарватері.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:31

  Goodman написав:Искатель

у меня тоже продлились депо - 17,5% +1,0%.

Если Вы в ИБ откроете этот депозит и нажмёте "Распечатать", то появится весь договор, в котором в Основных положениях чётко написано 18,5%.
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 20:36

Re: А-Банк

Перевёл с КДВ на Уни всю сумму, а реально там числилось на 1 грн. меньше, но это видно только если посмотреть выписку по карте. Почему так - не пойму. В итоге на КДВ теперь "минус 1 грн." - чем это чревато, и стоит ли с Уни вернуть 1 грн. на КДВ?
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:47

Re: А-Банк

На КдВ образовался технический овердрафт. Вроде как, его стоит загасить до 25 числа текущего месяца, потом проценты пойдут.

У меня такое же было после использования карты заграницей.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 23:09

reef Можна не повертати. Нічим Вам це не загрожує. Зайва гривня - Ваша, вона була заблокована - розблокована при реєстрації картки на якомусь з ресурсів.

З недавніх пір А-банк, коригуючи залишок при таких розблокуваннях, перестав відображати їх у виписці. Таким чином і не включаючи їх до суми поповнення за місяць.

Для КДВ це не має будь-якого значення, а по Уні, ймовірно, були випадки гасіння кредитного ліміту за рахунок списань-повернень, і, думаю, сумами побільше, ніж 1 грн.

У виписці врешті-решт розблокування теж відобразиться, але не раніше 25 числа.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 00:16

  MASolomko написав:
  Vorlon написав:Фанатики, для которых существует только один банк в стране...
Этот банк хотя бы раздает кредитные лимиты по картам для жителей Донецкой и Луганской областях, которые подконтрольны Украине. Ряд других банков даже и слышать не хотят)

Да и возможность самостоятельно сделать многие вещи в интернет-банкинге тоже притягивает клиентов. Для меня ещё удобен своей доступностью отделением и тумбой на предприятии, где работаю + оплата комуналки без комиссии (газ не в счет).
Можно поподробней про ряд этих других банков?! Это кто ж у нас не даёт кредиты в Донецкой области?!
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:51

Re: А-Банк

логан1919, например, Таскомбанк. Кредитные карты оформить в отделении нельзя, но можно оформить потребительские кредиты на покупку техники.
Также Альфа-Банк. Хотя, возможно, если получать зп на их карту, то карточку и можно оформить.
MASolomko
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