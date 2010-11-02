Додано: Нед 20 січ, 2019 14:24

tatmech написав: Мне менеджер убедительно советовала открывать депозиты в отделении,а не столбиться на сайте банка.Так,дескать,они лучше защищены.)) Мне менеджер убедительно советовала открывать депозиты в отделении,а не столбиться на сайте банка.Так,дескать,они лучше защищены.))

Лукавит Ваш менеджер. Так ему бонусы капают, а при открытии через и-нет - нет. Кроме того не знаю как сейчас, но раньше было, что если депо открыт в отделении, то расторгнуть его тоже можно было только в отделении, что на мой взгляд очень неудобно - надо выделять время на поездку в отделение и т.п. А защищены оба вклада одинаково - ФГВЛ до 200 кГрн. Поэтому следовать ли советам Вашего менеджера исключительно Ваше решения, но лично я бы его послал.