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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 11:46
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
Причем без ожидания авто-пролонгации
На етапі автопролонгації, Ви хотіли сказати?
Точнее будет сказать начиная с 10 утра следующего дня после окончания депо...
Кстати с удивлением сегодня узнал, что разорвать депозит можно с 8-30 (это я и так знал), а вот переразместить, не разрывая - только с 10
Здравствуйте. Переразместить на больший срок не разрывая можно только в ИБ или и в отделении тоже?
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Mirama
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:16
Мне менеджер убедительно советовала открывать депозиты в отделении,а не столбиться на сайте банка.Так,дескать,они лучше защищены.))
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tatmech
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:24
tatmech написав:
Мне менеджер убедительно советовала открывать депозиты в отделении,а не столбиться на сайте банка.Так,дескать,они лучше защищены.))
Лукавит Ваш менеджер
. Так ему бонусы капают, а при открытии через и-нет - нет. Кроме того не знаю как сейчас, но раньше было, что если депо открыт в отделении, то расторгнуть его тоже можно было только в отделении, что на мой взгляд очень неудобно - надо выделять время на поездку в отделение и т.п. А защищены оба вклада одинаково - ФГВЛ до 200 кГрн. Поэтому следовать ли советам Вашего менеджера исключительно Ваше решения, но лично я бы его послал.
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Flamingo
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:27
Mirama написав: Flamingo написав:
Точнее будет сказать начиная с 10 утра следующего дня после окончания депо...
Кстати с удивлением сегодня узнал, что разорвать депозит можно с 8-30 (это я и так знал), а вот переразместить, не разрывая - только с 10
Здравствуйте. Переразместить на больший срок не разрывая можно только в ИБ или и в отделении тоже?
У вас наверное депо открыт в отделении? Если так - Вам в отделении надо уточнять ответ на свой вопрос, поскольку на этом форуме вряд ли многие открывали депо в данном банке таким способом. Быстрее, легче, проще и удобнее это делать через ИБ. Поэтому позвоните в отделение, что они Вам скажут
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Flamingo
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:30
Mirama написав: Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав:
На етапі автопролонгації, Ви хотіли сказати?
Точнее будет сказать начиная с 10 утра следующего дня после окончания депо...
Кстати с удивлением сегодня узнал, что разорвать депозит можно с 8-30 (это я и так знал), а вот переразместить, не разрывая - только с 10
Здравствуйте. Переразместить на больший срок не разрывая можно только в ИБ или и в отделении тоже?
Депо перерозміститься автоматом.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:35
Квесторе_поверніться написав: Mirama написав: Flamingo написав:
Точнее будет сказать начиная с 10 утра следующего дня после окончания депо...
Кстати с удивлением сегодня узнал, что разорвать депозит можно с 8-30 (это я и так знал), а вот переразместить, не разрывая - только с 10
Здравствуйте. Переразместить на больший срок не разрывая можно только в ИБ или и в отделении тоже?
Депо перерозміститься автоматом.
Это понятно, но человек спрашивал о возможности переразмещения на БОЛЬШИЙ срок.
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Flamingo
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Додано: Нед 20 січ, 2019 15:28
MASolomko написав:
логан1919, например, Таскомбанк. Кредитные карты оформить в отделении нельзя, но можно оформить потребительские кредиты на покупку техники.
Также Альфа-Банк. Хотя, возможно, если получать зп на их карту, то карточку и можно оформить.
Про альфу вранье, звонили летом, предлагали кредитку с 5к лимита для начала. Зарплаты там нет, с банком не сотрудничаю никак. Единственное - получал выплаты по фонду в 15 году.
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логан1919
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Додано: Нед 20 січ, 2019 15:54
логан1919 написав:
Про альфу вранье, звонили летом, предлагали кредитку с 5к лимита для начала.
Мне на почту тоже прислали получить кредитку (даже не знаю откуда они достали). Колцентр чётко сказал, что кредитки для Донбасса не даём.
Ну, Аллочкой не знаком и пока не планирую.
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MASolomko
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Нед 20 січ, 2019 14:29
KIM30
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