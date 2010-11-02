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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1136113711381139

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 11:46

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Причем без ожидания авто-пролонгации

На етапі автопролонгації, Ви хотіли сказати?

Точнее будет сказать начиная с 10 утра следующего дня после окончания депо...
Кстати с удивлением сегодня узнал, что разорвать депозит можно с 8-30 (это я и так знал), а вот переразместить, не разрывая - только с 10 :roll:


Здравствуйте. Переразместить на больший срок не разрывая можно только в ИБ или и в отделении тоже?
Mirama
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:16

Re: А-Банк

Мне менеджер убедительно советовала открывать депозиты в отделении,а не столбиться на сайте банка.Так,дескать,они лучше защищены.))
tatmech
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:24

  tatmech написав:Мне менеджер убедительно советовала открывать депозиты в отделении,а не столбиться на сайте банка.Так,дескать,они лучше защищены.))

Лукавит Ваш менеджер ;). Так ему бонусы капают, а при открытии через и-нет - нет. Кроме того не знаю как сейчас, но раньше было, что если депо открыт в отделении, то расторгнуть его тоже можно было только в отделении, что на мой взгляд очень неудобно - надо выделять время на поездку в отделение и т.п. А защищены оба вклада одинаково - ФГВЛ до 200 кГрн. Поэтому следовать ли советам Вашего менеджера исключительно Ваше решения, но лично я бы его послал.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:27

  Mirama написав:
  Flamingo написав:Точнее будет сказать начиная с 10 утра следующего дня после окончания депо...
Кстати с удивлением сегодня узнал, что разорвать депозит можно с 8-30 (это я и так знал), а вот переразместить, не разрывая - только с 10 :roll:


Здравствуйте. Переразместить на больший срок не разрывая можно только в ИБ или и в отделении тоже?

У вас наверное депо открыт в отделении? Если так - Вам в отделении надо уточнять ответ на свой вопрос, поскольку на этом форуме вряд ли многие открывали депо в данном банке таким способом. Быстрее, легче, проще и удобнее это делать через ИБ. Поэтому позвоните в отделение, что они Вам скажут
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:30

  Mirama написав:
  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:На етапі автопролонгації, Ви хотіли сказати?

Точнее будет сказать начиная с 10 утра следующего дня после окончания депо...
Кстати с удивлением сегодня узнал, что разорвать депозит можно с 8-30 (это я и так знал), а вот переразместить, не разрывая - только с 10 :roll:


Здравствуйте. Переразместить на больший срок не разрывая можно только в ИБ или и в отделении тоже?

Депо перерозміститься автоматом.
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:35

  Квесторе_поверніться написав:
  Mirama написав:
  Flamingo написав:Точнее будет сказать начиная с 10 утра следующего дня после окончания депо...
Кстати с удивлением сегодня узнал, что разорвать депозит можно с 8-30 (это я и так знал), а вот переразместить, не разрывая - только с 10 :roll:


Здравствуйте. Переразместить на больший срок не разрывая можно только в ИБ или и в отделении тоже?

Депо перерозміститься автоматом.

Это понятно, но человек спрашивал о возможности переразмещения на БОЛЬШИЙ срок.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 15:28

  MASolomko написав:логан1919, например, Таскомбанк. Кредитные карты оформить в отделении нельзя, но можно оформить потребительские кредиты на покупку техники.
Также Альфа-Банк. Хотя, возможно, если получать зп на их карту, то карточку и можно оформить.

Про альфу вранье, звонили летом, предлагали кредитку с 5к лимита для начала. Зарплаты там нет, с банком не сотрудничаю никак. Единственное - получал выплаты по фонду в 15 году.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 15:54

Re: А-Банк

  логан1919 написав:Про альфу вранье, звонили летом, предлагали кредитку с 5к лимита для начала.
Мне на почту тоже прислали получить кредитку (даже не знаю откуда они достали). Колцентр чётко сказал, что кредитки для Донбасса не даём.
Ну, Аллочкой не знаком и пока не планирую.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:22

  логан1919 написав:
  MASolomko написав:логан1919, например, Таскомбанк. Кредитные карты оформить в отделении нельзя, но можно оформить потребительские кредиты на покупку техники.
Также Альфа-Банк. Хотя, возможно, если получать зп на их карту, то карточку и можно оформить.

Про альфу вранье, звонили летом, предлагали кредитку с 5к лимита для начала. Зарплаты там нет, с банком не сотрудничаю никак. Единственное - получал выплаты по фонду в 15 году.

Не вранье, контакт-центр если ему озвучить, что ты из Донецкой области и хочешь кредитку отвечает, что к сожалению Альфабанк пока не кредитует в этом регионе, в отделении могут оформить кредитку, если получаешь зарплату на карту Альфы или имеешь у них депозиты...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:40

  velvet написав:Не вранье, контакт-центр если ему озвучить, что ты из Донецкой области и хочешь кредитку отвечает, что к сожалению Альфабанк пока не кредитует в этом регионе

Раньше так было. Но вот уже несколько месяцев как у меня есть их кредитка.
M-Audio
 
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