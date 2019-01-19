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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1137113811391140

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:37

  M-Audio написав:
  velvet написав:Не вранье, контакт-центр если ему озвучить, что ты из Донецкой области и хочешь кредитку отвечает, что к сожалению Альфабанк пока не кредитует в этом регионе

Раньше так было. Но вот уже несколько месяцев как у меня есть их кредитка.

неделю назад было так как я написал...
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:09

  MASolomko написав:
  логан1919 написав:Про альфу вранье, звонили летом, предлагали кредитку с 5к лимита для начала.
Мне на почту тоже прислали получить кредитку (даже не знаю откуда они достали). Колцентр чётко сказал, что кредитки для Донбасса не даём.
Ну, Аллочкой не знаком и пока не планирую.

Не знаю как Вам, но мне просматривается в их словах ст.161 УК Украины - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".. В любом случае у сурков и бегемота мне налили столько, що аж занадто.. Поэтому не интересовался кредитными картами в других банках. Но сказать честно, удивлён, что эти пи...расы подконтрольный Донбасс так дискредитируют.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:13

логан1919

ну не совсем так, никто никого не может обязать давать в долг ...
почти все банки не дают кредитки тем кому более 70 и менее 18 - просто тупо за возраст и всё ... это что они дискриминируют стариков и молодежь?
Банк считает для себя высокорисковым давать кредиты определенным категориям населения просто по формальным признакам.

Вот если бы на порог банка не пустили на этом основании, повесив на дверях табличку: пенсионерам (студентам, переселенцам) вход в банк запрещен - это да.
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