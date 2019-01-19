неделю назад было так как я написал...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 18:37
неделю назад было так как я написал...
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:09
Не знаю как Вам, но мне просматривается в их словах ст.161 УК Украины - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".. В любом случае у сурков и бегемота мне налили столько, що аж занадто.. Поэтому не интересовался кредитными картами в других банках. Но сказать честно, удивлён, что эти пи...расы подконтрольный Донбасс так дискредитируют.
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:13
логан1919
ну не совсем так, никто никого не может обязать давать в долг ...
почти все банки не дают кредитки тем кому более 70 и менее 18 - просто тупо за возраст и всё ... это что они дискриминируют стариков и молодежь?
Банк считает для себя высокорисковым давать кредиты определенным категориям населения просто по формальным признакам.
Вот если бы на порог банка не пустили на этом основании, повесив на дверях табличку: пенсионерам (студентам, переселенцам) вход в банк запрещен - это да.
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