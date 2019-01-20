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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1137113811391140

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:37

  M-Audio написав:
  velvet написав:Не вранье, контакт-центр если ему озвучить, что ты из Донецкой области и хочешь кредитку отвечает, что к сожалению Альфабанк пока не кредитует в этом регионе

Раньше так было. Но вот уже несколько месяцев как у меня есть их кредитка.

неделю назад было так как я написал...
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:09

  MASolomko написав:
  логан1919 написав:Про альфу вранье, звонили летом, предлагали кредитку с 5к лимита для начала.
Мне на почту тоже прислали получить кредитку (даже не знаю откуда они достали). Колцентр чётко сказал, что кредитки для Донбасса не даём.
Ну, Аллочкой не знаком и пока не планирую.

Не знаю как Вам, но мне просматривается в их словах ст.161 УК Украины - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".. В любом случае у сурков и бегемота мне налили столько, що аж занадто.. Поэтому не интересовался кредитными картами в других банках. Но сказать честно, удивлён, что эти пи...расы подконтрольный Донбасс так дискредитируют.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:13

логан1919

ну не совсем так, никто никого не может обязать давать в долг ...
почти все банки не дают кредитки тем кому более 70 и менее 18 - просто тупо за возраст и всё ... это что они дискриминируют стариков и молодежь?
Банк считает для себя высокорисковым давать кредиты определенным категориям населения просто по формальным признакам.

Вот если бы на порог банка не пустили на этом основании, повесив на дверях табличку: пенсионерам (студентам, переселенцам) вход в банк запрещен - это да.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 07:22

Сижу вот и думаю: как сделать, чтобы хоть с февраля дали кредитный лимит на эту новую универсальную Gold chip paypass, или как там она называется?
Может, отказаться от половины лимита по Моно-карте? Тем более, что она практически на полке лежит уже второй месяц...
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 07:32

  логан1919 написав: Но сказать честно, удивлён, что эти пи...расы подконтрольный Донбасс так дискредитируют.

Ничего личного, просто факты.
Это жители донбасса бегали ху...ло памаги
Это жители донбасса до сих пор не возвращают кредиты банку
Это жители донбасса до сих ведут войну с жителями Украины
Так почему банк не может этим жителям отказать?
Жителям донбасса теперь долго придётся доказывать, что они не пи...расы
Ничего личного, просто факты и бизнес
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 08:03

Re: А-Банк

deneg net, ты делаешь намеренную провокацию конфликта.
MASolomko
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