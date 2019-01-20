Додано: Нед 20 січ, 2019 22:13

логан1919



ну не совсем так, никто никого не может обязать давать в долг ...

почти все банки не дают кредитки тем кому более 70 и менее 18 - просто тупо за возраст и всё ... это что они дискриминируют стариков и молодежь?

Банк считает для себя высокорисковым давать кредиты определенным категориям населения просто по формальным признакам.



Вот если бы на порог банка не пустили на этом основании, повесив на дверях табличку: пенсионерам (студентам, переселенцам) вход в банк запрещен - это да.

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