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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1137113811391140

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:37

  M-Audio написав:
  velvet написав:Не вранье, контакт-центр если ему озвучить, что ты из Донецкой области и хочешь кредитку отвечает, что к сожалению Альфабанк пока не кредитует в этом регионе

Раньше так было. Но вот уже несколько месяцев как у меня есть их кредитка.

неделю назад было так как я написал...
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:09

  MASolomko написав:
  логан1919 написав:Про альфу вранье, звонили летом, предлагали кредитку с 5к лимита для начала.
Мне на почту тоже прислали получить кредитку (даже не знаю откуда они достали). Колцентр чётко сказал, что кредитки для Донбасса не даём.
Ну, Аллочкой не знаком и пока не планирую.

Не знаю как Вам, но мне просматривается в их словах ст.161 УК Украины - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".. В любом случае у сурков и бегемота мне налили столько, що аж занадто.. Поэтому не интересовался кредитными картами в других банках. Но сказать честно, удивлён, что эти пи...расы подконтрольный Донбасс так дискредитируют.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:13

логан1919

ну не совсем так, никто никого не может обязать давать в долг ...
почти все банки не дают кредитки тем кому более 70 и менее 18 - просто тупо за возраст и всё ... это что они дискриминируют стариков и молодежь?
Банк считает для себя высокорисковым давать кредиты определенным категориям населения просто по формальным признакам.

Вот если бы на порог банка не пустили на этом основании, повесив на дверях табличку: пенсионерам (студентам, переселенцам) вход в банк запрещен - это да.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 07:22

Сижу вот и думаю: как сделать, чтобы хоть с февраля дали кредитный лимит на эту новую универсальную Gold chip paypass, или как там она называется?
Может, отказаться от половины лимита по Моно-карте? Тем более, что она практически на полке лежит уже второй месяц...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:02

  Искатель написав:Может, отказаться от половины лимита по Моно-карте? Тем более, что она практически на полке лежит уже второй месяц...

Заранее полностью обнулил лимит на моно - не помогло. Получал карточку в конце декабря, менеджер предупредил, что пробовать установить лимит можно только с 17 января. Попробовал запросить лимит меньший в 5 раз, чем в моно - отказ. Может т.о. прикрывают лавочку...
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:28

А пройдёт ли такой сценарий:
1) оформление лимита на действующую дебетную Универсалку;
в случае успеха
2) размещение депозита;
3) оформление карты с кэшбеком;
4) перенос кредитного лимита со старой Универсалки на новую?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:12

Vorlon
Должен пройти, т.к. новую как раз и привязывают к старой.
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:20

Re: А-Банк

  arkavs написав:новую как раз и привязывают к старой.

Видавши мені АБ КБ карту, мою стару Уні закрили (кошти - перейшли на нову)
+50грн !
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