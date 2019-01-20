неделю назад было так как я написал...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 18:37
неделю назад было так как я написал...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:09
Не знаю как Вам, но мне просматривается в их словах ст.161 УК Украины - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".. В любом случае у сурков и бегемота мне налили столько, що аж занадто.. Поэтому не интересовался кредитными картами в других банках. Но сказать честно, удивлён, что эти пи...расы подконтрольный Донбасс так дискредитируют.
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:13
логан1919
ну не совсем так, никто никого не может обязать давать в долг ...
почти все банки не дают кредитки тем кому более 70 и менее 18 - просто тупо за возраст и всё ... это что они дискриминируют стариков и молодежь?
Банк считает для себя высокорисковым давать кредиты определенным категориям населения просто по формальным признакам.
Вот если бы на порог банка не пустили на этом основании, повесив на дверях табличку: пенсионерам (студентам, переселенцам) вход в банк запрещен - это да.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Пон 21 січ, 2019 07:22
Сижу вот и думаю: как сделать, чтобы хоть с февраля дали кредитный лимит на эту новую универсальную Gold chip paypass, или как там она называется?
Может, отказаться от половины лимита по Моно-карте? Тем более, что она практически на полке лежит уже второй месяц...
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:02
Заранее полностью обнулил лимит на моно - не помогло. Получал карточку в конце декабря, менеджер предупредил, что пробовать установить лимит можно только с 17 января. Попробовал запросить лимит меньший в 5 раз, чем в моно - отказ. Может т.о. прикрывают лавочку...
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:28
А пройдёт ли такой сценарий:
1) оформление лимита на действующую дебетную Универсалку;
в случае успеха
2) размещение депозита;
3) оформление карты с кэшбеком;
4) перенос кредитного лимита со старой Универсалки на новую?
Додано: Пон 21 січ, 2019 14:20
Re: А-Банк
Видавши мені АБ КБ карту, мою стару Уні закрили (кошти - перейшли на нову)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|