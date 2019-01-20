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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 14:49
Vorlon написав:А как тогда деньги на депозиты безналом загонять, если закроют старую? Ещё одну открывать?
Відкрити ще одну.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:01
Vorlon написав:
А как тогда деньги на депозиты безналом загонять, если закроют старую? Ещё одну открывать?
Именно
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:05
Vorlon написав:
А как тогда деньги на депозиты безналом загонять, если закроют старую? Ещё одну открывать?
Конечно открывать! Я именно так и поступил после того как они мне заблокировали обычную голд-уни.
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Пон 21 січ, 2019 14:40
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