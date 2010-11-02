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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1138113911401141

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:49

Re: А-Банк

Vorlon написав:А как тогда деньги на депозиты безналом загонять, если закроют старую? Ещё одну открывать?
Відкрити ще одну.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:01

  Vorlon написав:А как тогда деньги на депозиты безналом загонять, если закроют старую? Ещё одну открывать?

Именно
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:05

  Vorlon написав:А как тогда деньги на депозиты безналом загонять, если закроют старую? Ещё одну открывать?

Конечно открывать! Я именно так и поступил после того как они мне заблокировали обычную голд-уни.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:16

Заполнили банку до краев, уже через край переливается :D
Уважаемый xxxxxxxx
Для Вас мы подготовили самое выгодное предложение на рынке Украины при оформлении кредита наличными!

В чем наши преимущества?
- Процентная ставка для Вас снижена с 5,99% до 4,5%, а разовая комиссия 5,99% отсутствует;
- Сумма кредитования до 100 000 грн;
- Срок кредитования от 6 до 36 месяцев;
- Без залога и поручителей;
- Досрочное погашение кредита - БЕЗ КОМИССИЙ!
Brc
 
Повідомлень: 106
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:29

  Brc написав:Заполнили банку до краев, уже через край переливается :D
Уважаемый xxxxxxxx
Для Вас мы подготовили самое выгодное предложение на рынке Украины при оформлении кредита наличными!

В чем наши преимущества?
- Процентная ставка для Вас снижена с 5,99% до 4,5%, а разовая комиссия 5,99% отсутствует;
- Сумма кредитования до 100 000 грн;
- Срок кредитования от 6 до 36 месяцев;
- Без залога и поручителей;
- Досрочное погашение кредита - БЕЗ КОМИССИЙ!

Хороший бізнес...взяті грошенята від Вас під 18% віддати під груьо 54%. :)
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27385
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1392 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:42

  Квесторе_поверніться написав:
  Brc написав:Заполнили банку до краев, уже через край переливается :D
Уважаемый xxxxxxxx
Для Вас мы подготовили самое выгодное предложение на рынке Украины при оформлении кредита наличными!

В чем наши преимущества?
- Процентная ставка для Вас снижена с 5,99% до 4,5%, а разовая комиссия 5,99% отсутствует;
- Сумма кредитования до 100 000 грн;
- Срок кредитования от 6 до 36 месяцев;
- Без залога и поручителей;
- Досрочное погашение кредита - БЕЗ КОМИССИЙ!

Хороший бізнес...взяті грошенята від Вас під 18% віддати під груьо 54%. :)

Они это предложение по разным каналам парят несколько месяцев уже. Хороший бизнес или нет?... Ну, можете попробовать дать кому-нибудь под 54% без банка. Зачем он вам, если всё так просто? Что, нет желающих? Так отож.

И, кстати, мне с подобными предложениями уже не из одного банка звонили, в том числе из тех, где я никогда не был клиентом. Чья-то клиентская база в очередной раз пошла по рукам.
M-Audio
 
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