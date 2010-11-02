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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 14:49
Vorlon написав:А как тогда деньги на депозиты безналом загонять, если закроют старую? Ещё одну открывать?
Відкрити ще одну.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:01
Vorlon написав:
А как тогда деньги на депозиты безналом загонять, если закроют старую? Ещё одну открывать?
Именно
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:05
Vorlon написав:
А как тогда деньги на депозиты безналом загонять, если закроют старую? Ещё одну открывать?
Конечно открывать! Я именно так и поступил после того как они мне заблокировали обычную голд-уни.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 17:16
Заполнили банку до краев, уже через край переливается
Уважаемый xxxxxxxx
Для Вас мы подготовили самое выгодное предложение на рынке Украины при оформлении кредита наличными!
В чем наши преимущества?
- Процентная ставка для Вас снижена с 5,99% до 4,5%, а разовая комиссия 5,99% отсутствует;
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- Срок кредитования от 6 до 36 месяцев;
- Без залога и поручителей;
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Brc
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Додано: Пон 21 січ, 2019 17:29
Brc написав:
Заполнили банку до краев, уже через край переливается
Уважаемый xxxxxxxx
Для Вас мы подготовили самое выгодное предложение на рынке Украины при оформлении кредита наличными!
В чем наши преимущества?
- Процентная ставка для Вас снижена с 5,99% до 4,5%, а разовая комиссия 5,99% отсутствует;
- Сумма кредитования до 100 000 грн;
- Срок кредитования от 6 до 36 месяцев;
- Без залога и поручителей;
- Досрочное погашение кредита - БЕЗ КОМИССИЙ!
Хороший бізнес...взяті грошенята від Вас під 18% віддати під груьо 54%.
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Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 21 січ, 2019 18:42
Квесторе_поверніться написав: Brc написав:
Заполнили банку до краев, уже через край переливается
Уважаемый xxxxxxxx
Для Вас мы подготовили самое выгодное предложение на рынке Украины при оформлении кредита наличными!
В чем наши преимущества?
- Процентная ставка для Вас снижена с 5,99% до 4,5%, а разовая комиссия 5,99% отсутствует;
- Сумма кредитования до 100 000 грн;
- Срок кредитования от 6 до 36 месяцев;
- Без залога и поручителей;
- Досрочное погашение кредита - БЕЗ КОМИССИЙ!
Хороший бізнес...взяті грошенята від Вас під 18% віддати під груьо 54%.
Они это предложение по разным каналам парят несколько месяцев уже. Хороший бизнес или нет?... Ну, можете попробовать дать кому-нибудь под 54% без банка. Зачем он вам, если всё так просто? Что, нет желающих? Так отож.
И, кстати, мне с подобными предложениями уже не из одного банка звонили, в том числе из тех, где я никогда не был клиентом. Чья-то клиентская база в очередной раз пошла по рукам.
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